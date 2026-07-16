　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

太麻里警電台開講　宣導反詐騙及交通安全

▲太麻里分駐所所長呂凱寰於節目中宣導最新反詐騙手法。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲太麻里分駐所所長呂凱寰於節目中宣導宣導反詐騙及交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升民眾防詐騙意識及交通安全觀念，台東縣警察局大武分局太麻里分駐所所長呂凱寰日前受邀至警察廣播電台接受專訪，除介紹太麻里「日升之鄉」的在地特色及知名景點外，也分享轄區治安與交通工作重點，提醒民眾提高防詐意識及養成安全用路習慣。

專訪中，呂所長介紹太麻里的特色景點，包括迎接全台第一道曙光的曙光園區、人氣打卡景點櫻木平交道，以及每逢花季吸引大批遊客造訪的金針山，邀請全國民眾前來感受太麻里的自然美景與人文魅力。

針對近期詐騙手法，呂所長提醒，詐騙集團常假冒知名購物平台寄送「電子發票中獎通知」電子郵件，誘騙民眾點擊釣魚網站，再藉機騙取個人資料、信用卡資訊及OTP驗證碼，導致信用卡遭盜刷及財物損失。民眾收到中獎通知或不明連結時，務必提高警覺，先查證網址真偽，切勿任意輸入個人資料或驗證碼；如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，避免落入詐騙陷阱。

在交通安全方面，呂所長呼籲用路人遵守交通規則，依速限行駛、專心駕駛，切勿酒後駕車、毒駕及疲勞駕駛，並確實配戴安全帽、繫妥安全帶，共同維護交通安全。此外，也提醒家中有70歲以上長者的民眾，多加關心高齡駕駛人換照制度，協助長者安全用路；前往曙光園區、櫻木平交道及金針山等熱門景點時，也應依規定停車，共同維護交通秩序。

大武警分局表示，將持續透過廣播、社區及校園等多元管道，加強反詐騙及交通安全宣導，提升民眾識詐能力與交通安全觀念，攜手打造安全、安心的生活環境，也歡迎全國民眾走訪太麻里，欣賞日升之鄉的迷人風光。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／全家退款名單擴大！　新增3商品
只剩1.04米！堰塞湖快溢流了　撤離213人
快訊／台股急殺！　17檔ETF陷貼息
快訊／中聯總經理2000萬交保遭撤銷　檢方抗告成功
快訊／記憶體恐慌殺盤！　台廠一片綠
萬人高喊梅西名字！他「霸氣手勢」拒絕獨享榮耀
快訊／離奇！高雄大排驚見男屍　「水深僅30cm」
快訊／奪命畫面曝！接體車趕接遺體　半路撞死騎士
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東馬蘭警調閱監視器尋人　助迷途老婦平安返家

不只會辦案！知本警熟練接電救援　深夜助拋錨車脫困

太麻里警電台開講　宣導反詐騙及交通安全

台南攜手產業導入ISO 59004　黃偉哲：循環經濟是企業新競爭力

警消攜手耐心勸導化解危機　關山警即時救援守護珍貴生命

台南稽查8家微型電動二輪車租賃業者　全數掛牌投保未見明顯改裝

2026桃園電影節首辦國際科技論壇　《阿凡達》特效團隊來桃交流

「大白熊」當主審、局長披165戰袍！嘉市警攜手中信兄弟　熱血開球轟出反詐全壘打！

過五關制家暴...南投縣家庭暴力防治宣導活動　7／18竹山紫南宮登場

快訊／拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

法國0:2慘敗西班牙出局　姆巴佩開砲：配不上四強　亞馬爾6殺封神闖決賽

教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

台東馬蘭警調閱監視器尋人　助迷途老婦平安返家

不只會辦案！知本警熟練接電救援　深夜助拋錨車脫困

太麻里警電台開講　宣導反詐騙及交通安全

台南攜手產業導入ISO 59004　黃偉哲：循環經濟是企業新競爭力

警消攜手耐心勸導化解危機　關山警即時救援守護珍貴生命

台南稽查8家微型電動二輪車租賃業者　全數掛牌投保未見明顯改裝

2026桃園電影節首辦國際科技論壇　《阿凡達》特效團隊來桃交流

「大白熊」當主審、局長披165戰袍！嘉市警攜手中信兄弟　熱血開球轟出反詐全壘打！

過五關制家暴...南投縣家庭暴力防治宣導活動　7／18竹山紫南宮登場

快訊／拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

台東馬蘭警調閱監視器尋人　助迷途老婦平安返家

青安3.0有條件放寬貸款額度　柯文哲：笨蛋，問題是房價

體感溫度飆破40度！農夫、龍舟手熱到暈倒　醫：沒流汗最危險

開30K徵小編「要會剪片設計拍攝」　本色音樂被酸爆：鬼故事嗎

前列腺癌復發病竈藏哪裡？　PSMA PET／CT助前列腺癌精準治療

陸劇女神白鹿宣布解約！告別10年舊東家　謝于正：轉動我命運的鑰匙

雞排才第3！夜市5小吃恐成「腎臟殺手」　第1名竟是這食物

想住市中心又怕貴？盤點高CP值「台北捷運」套房

iPhone 17 跌到低點了！蘋果全型號降價現況一表掌握

DeepSeek不行當作者！　知網下架AI署名論文

【超有靈性！】山林野火遇「最萌毛嚮導」 寵物羊帶路、啃草幫滅火

地方熱門新聞

快訊／拖吊車國道撞扁　男明顯死亡

中信兄弟強打反詐！嘉市警「165開球」守護球迷

2026桃園電影節　首辦國際科技論壇

南投縣家庭暴力防治宣導活動7／18竹山紫南宮登場

台中公布癌油流向日正豆漿、平價牛排

排灣族調查站主任返鄉　用族語宣導反賄選

日本母女行李塞644萬現鈔　高雄機場出境全遭沒入

第一作戰區聯合防禦操演　模擬敵情威脅戰術轉移

南投翁颱風天巡田卻失聯　警冒風雨尋獲

台南稽查8家微型電動二輪車租賃業者全數掛牌投保未見明顯改裝

走進台南白色記憶！湯德章故居開展

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

鈺通營造捐特搜箱　守護嘉義安全

東山鴨頭老闆舉刀恐嚇？遊客嚇跑

更多熱門

相關新聞

耐心勸導化解危機　關山警消守護珍貴生命

耐心勸導化解危機　關山警消守護珍貴生命

台東縣警察局關山分局池上分駐所日前接獲民眾報案，指稱海端鄉池上大橋上有一名民眾情緒激動，疑似有輕生傾向。警員王莉婷、林泓成獲報後立即趕赴現場，關山派出所警員陳小僑亦同步到場支援，並與台東縣消防局池上消防分隊攜手展開救援行動。

金曲入圍歌手返鄉　用音樂陪孩子長大

金曲入圍歌手返鄉　用音樂陪孩子長大

東警刑大深入社區　戳破「雲端發票中獎」詐騙陷阱

東警刑大深入社區　戳破「雲端發票中獎」詐騙陷阱

追球免塞車！熱氣球接駁車、台灣好行雙服務

追球免塞車！熱氣球接駁車、台灣好行雙服務

台東衛生局舉辦網路團購業者法規講習

台東衛生局舉辦網路團購業者法規講習

關鍵字：

曙光太麻里台東

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

快訊／8級強風！　午後雨最大

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

梅西6分鐘拯救阿根廷！

青安3.0將拍板　鄉民可買房：新的替死鬼

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

「正妹物流士」美到連女友都說讚！　顏值直逼女星

陽明交大教授砍死連襟　死者也是學霸

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面