太麻里警電台開講　宣導反詐騙及交通安全

▲太麻里分駐所所長呂凱寰於節目中宣導宣導反詐騙及交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升民眾防詐騙意識及交通安全觀念，台東縣警察局大武分局太麻里分駐所所長呂凱寰日前受邀至警察廣播電台接受專訪，除介紹太麻里「日升之鄉」的在地特色及知名景點外，也分享轄區治安與交通工作重點，提醒民眾提高防詐意識及養成安全用路習慣。

專訪中，呂所長介紹太麻里的特色景點，包括迎接全台第一道曙光的曙光園區、人氣打卡景點櫻木平交道，以及每逢花季吸引大批遊客造訪的金針山，邀請全國民眾前來感受太麻里的自然美景與人文魅力。

針對近期詐騙手法，呂所長提醒，詐騙集團常假冒知名購物平台寄送「電子發票中獎通知」電子郵件，誘騙民眾點擊釣魚網站，再藉機騙取個人資料、信用卡資訊及OTP驗證碼，導致信用卡遭盜刷及財物損失。民眾收到中獎通知或不明連結時，務必提高警覺，先查證網址真偽，切勿任意輸入個人資料或驗證碼；如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，避免落入詐騙陷阱。

在交通安全方面，呂所長呼籲用路人遵守交通規則，依速限行駛、專心駕駛，切勿酒後駕車、毒駕及疲勞駕駛，並確實配戴安全帽、繫妥安全帶，共同維護交通安全。此外，也提醒家中有70歲以上長者的民眾，多加關心高齡駕駛人換照制度，協助長者安全用路；前往曙光園區、櫻木平交道及金針山等熱門景點時，也應依規定停車，共同維護交通秩序。

大武警分局表示，將持續透過廣播、社區及校園等多元管道，加強反詐騙及交通安全宣導，提升民眾識詐能力與交通安全觀念，攜手打造安全、安心的生活環境，也歡迎全國民眾走訪太麻里，欣賞日升之鄉的迷人風光。