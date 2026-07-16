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雞排才第3！夜市5小吃恐成「腎臟殺手」　第1名竟是這食物

醫師分享夜市5大傷腎美食。（圖／AI示意圖）

▲腎臟科醫師洪永祥分享夜市5大傷腎美食。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

台灣夜市美食選擇豐富，但若長期將夜市飲食當成正餐，恐增加腎臟負擔。腎臟科醫師洪永祥分享指出，一名58歲男性因天天到夜市吃晚餐、消夜，半年後體重增加8公斤，還出現水腫、皮膚搔癢等症狀，就醫後發現腎功能明顯惡化。經調整飲食、改為在家料理後，3個月腎功能逐漸恢復。他也整理出「夜市5大傷腎美食」，提醒民眾適量攝取。

第五名：滷味

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洪永祥指出，滷味最大的問題在於鈉含量高。滷汁通常加入大量醬油、鹽及調味料，食材長時間浸泡後容易吸收鹽分，若再搭配甜不辣、魚板、貢丸、香腸及百頁豆腐等加工食品，更可能攝取大量磷酸鹽添加物，增加水腫、血壓控制不佳及血管鈣化風險。

第四名：濃湯麵類

包括牛肉麵、拉麵及肉羹麵等濃湯料理，湯頭為提升風味，往往加入大量鹽、醬油及調味料，鈉含量偏高。洪永祥提醒，腎功能不佳者應盡量少喝湯，以降低鹽分攝取。

第三名：鹽酥雞、炸雞排

炸物普遍具有高油、高鹽、高熱量特性，加上外層裹粉容易吸附大量油脂，再撒上椒鹽、胡椒鹽等調味料，更增加鈉攝取。洪永祥表示，長期食用容易導致肥胖、高血壓及血管硬化，而腎臟健康與血管狀況息息相關。

第二名：珍珠奶茶與含糖手搖飲

洪永祥表示，含糖飲料不僅容易造成肥胖，也可能增加胰島素阻抗，提高糖尿病風險，而糖尿病腎病變更是目前洗腎的重要原因之一，因此建議減少攝取高糖飲品。

第一名：楊桃汁

洪永祥提醒，楊桃含有天然神經毒素，一般人可透過腎臟代謝排出，但慢性腎臟病患者排除能力下降，毒素可能累積，嚴重時甚至可能出現持續打嗝、意識混亂、抽搐及昏迷等症狀，因此腎功能不佳者應避免飲用。

洪永祥也強調，夜市美食並非完全不能吃，關鍵在於適量與選擇。他建議掌握「少鹽、少糖、少加工、少喝湯、控制量」五大原則，降低腎臟負擔，才能兼顧美食與健康。

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