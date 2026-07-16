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警消攜手耐心勸導化解危機　關山警即時救援守護珍貴生命

▲警消人員以柔性勸導及陪伴方式，成功勸離站立橋邊的民眾，化解危機。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警消人員以柔性勸導及陪伴方式，成功勸離站立橋邊的民眾，化解危機。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局池上分駐所日前接獲民眾報案，指稱海端鄉池上大橋上有一名民眾情緒激動，疑似有輕生傾向。警員王莉婷、林泓成獲報後立即趕赴現場，關山派出所警員陳小僑亦同步到場支援，並與台東縣消防局池上消防分隊攜手展開救援行動。

員警抵達現場後，發現該名民眾因生活壓力影響情緒，獨自站立於橋邊危險位置。為避免刺激當事人，警方立即採取柔性勸導方式，耐心傾聽其心聲，不斷安撫情緒，並與消防人員密切合作，以陪伴及關懷逐步建立信任。經過一段時間溝通後，當事人逐漸放下戒心，最終願意配合離開危險區域，成功化解一場危機。

▲警消人員以柔性勸導及陪伴方式，成功勸離站立橋邊的民眾，化解危機。（圖／記者楊晨東翻攝）

警方確認當事人情緒已趨穩定後，協助其安全返家休息，並依規定完成高風險個案通報，銜接後續關懷與輔導機制，期望透過跨機關合作，持續提供必要協助，避免憾事發生。

關山分局表示，第一線員警除肩負治安維護及交通安全工作外，更肩負守護民眾生命的重要使命。此次警消通力合作，以耐心陪伴、真誠關懷及專業應處，成功挽救寶貴生命，充分展現警消合作、守護民眾安全的精神。

關山分局長龔士哲呼籲，人生難免遭遇挫折與壓力，若自己或身邊親友因生活壓力感到情緒低落，切勿獨自承受，可主動向家人、朋友傾訴，並尋求專業心理諮詢或社會資源協助；如遇緊急狀況，也可立即撥打110或119，由警方及相關單位提供即時援助，共同守護每一條珍貴生命。

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