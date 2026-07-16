萬人高喊梅西名字！他拒絕獨享榮耀　「霸氣手勢」要隊友同樂

▲阿根廷展現極佳的團隊凝聚力。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

梅西（Lionel Messi）再次展現了何謂真正的「球王風範」！阿根廷擊敗英格蘭後的一段慶祝影片在社群媒體上瘋傳，當全場球迷瘋狂高呼他的名字時，梅西非但沒有獨享榮耀，反而搖頭婉拒，並伸手指向身後的隊友，要求球迷將掌聲獻給整個團隊。

拒絕獨享萬人掌聲！球王1手勢暖哭全網

根據社群平台X上瘋傳的一段最新畫面，大批球迷正對著梅西瘋狂鼓譟，整齊劃一地高喊著這位阿根廷超級巨星的名字。然而，面對萬人擁戴的震撼場面，梅西卻顯得相當不好意思。他微笑著揮了揮手示意球迷，接著手指畫圈指向身旁的隊友群，明確向大眾表達：「請把歡呼聲留給他們。」

مقطع اليوم ????



الجماهير تردد اسم الأسطورة ميسي لكنه يرفض ويُشير للمجموعة مطالبًا الجماهير بتحيتهم، قائد حقيقي ومتواضع ???? pic.twitter.com/HisGJv0SKH — Messi World (@M10GOAT) July 15, 2026

團隊大於個人 展現滿分領袖氣質

這個不居功的舉動，立刻引發體壇與網友的熱烈討論。從多元的角度來看，在職業體壇中，超級巨星往往習慣成為鎂光燈的唯一焦點，但梅西卻反其道而行。他深知足球是一項11人的運動，任何冠軍與勝利都不可能僅靠一己之力達成。將榮耀歸於團隊，不僅能大幅凝聚球隊向心力，更展現了他凌駕於個人數據之上的高尚情操。