年度大潮將至！沿海地區「防海水倒灌」　專家籲：避免岸際逗留

圖、文／鏡週刊

近期適逢年度大潮，氣象署也提醒，部分沿海地區漲潮期間水位偏高，須留意海水倒灌、排水不易或局部淹水現象。氣象專家林得恩今（16）日說明，年度大潮本身並不是災害；但，若年度大潮與颱風、豪雨或強烈季風等劇烈天氣系統同時發生時，沿海低窪地區最容易出現海水倒灌、排水不良及淹水情事。

林得恩說，明日前，適逢年度大潮，台灣西南部（嘉義至屏東）、東半部（基隆、新北、宜蘭至台東）沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域也請注意排水不易及局部淹水現象，籲請避免在海岸、港口及潮間帶等區域逗留。

什麼是年度大潮？

林得恩提到，年度大潮（俗稱天文大潮或King Tide），是指一年中潮位特別高的時期。主要原因是：太陽、月球及地球三者的位置排列，使得月球及太陽引潮力共同作用，可以說是由天文潮汐、氣象條件及沿海地形共同作用下的結果。

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為什麼一年只有幾次特別大的潮？

林得恩表示，因為，月球繞地球公轉不是正圓，而是橢圓。因此，每個月都有朔望大潮，但只有月球剛好接近近地點時，潮位才會比一般大潮更高。因此，每年通常會有幾次所謂的「年度最高天文潮」。

林得恩認為，值得注意的是，年度大潮本身並不是災害；但，若年度大潮與颱風、豪雨或強烈季風等劇烈天氣系統同時發生時，沿海低窪地區最容易出現海水倒灌、排水不良及淹水情事。



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