習近平將出席AI大會！上海禁飛無人機　考察「市民客廳」要求防汛工作

▲習近平考察上海，將首次出席AI大會並發表重要談話。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平昨（15）日赴上海考察城市更新與基層治理，要求各地做好防汛抗洪及風險排查。據悉，上海將於17日至20日舉辦2026世界人工智慧大會，習近平將親自出席開幕式並發表講話，上海也自15日起至20日止，在全市範圍臨時禁止無人機飛行。

《新華網》報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平15日在上海考察時強調，高質量推進城市更新是城市現代化建設的重要抓手，要全面踐行人民城市理念，堅持問需於民、問計於民、問效於民，做深做細做實城市更新各項工作，不斷增強居民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

習近平在社區綜合服務點聽取上海推動老舊住房改造、解決老城區居民「拎馬桶」問題等情況。他表示，改造老舊小區是建設現代化人民城市的重要一環，應持續提升物業管理及便民服務。

習近平隨後前往退休居民朱國莉家中察看居住情況，並到社區黨群服務站了解便民菜攤果蔬供應，在「市民客廳」與居民代表、街道幹部及社區工作者交流。他指出，社區是城市治理體系的基本單元，應推動資源、服務與管理下沉基層。

考察途中，習近平也強調，目前正值防汛關鍵期，各地應密切關注雨情、汛情及颱風形勢，細查風險隱患，做好防汛抗洪、搶險救災等工作。

2026世界人工智慧大會將於17日至20日在上海舉行，習近平將首次出席大會開幕式並發表主旨講話，預計將有1100多家企業參展、3000多項展品亮相。

為配合大會安全管制，上海市自7月15日0時至7月20日24時，將全市行政區劃定為無人駕駛航空器臨時管制空域。管制期間，未經空中交通管理機構批准，任何單位或個人不得在管制空域內操作無人機飛行。