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創未來9.8億陸軍標案牽涉王美花？　顧立雄反駁：驗測沒過要解約了

▲國防部長顧立雄16日在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄16日在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對陸軍「創未來科技」去年以9億8781萬元金額得標陸軍26套固定式無人機反制系統採購案，結果三次測試都不合格，國民黨立委王鴻薇昨除要求國防部解約外，也指創未來是在國防部長顧立雄妻子、經濟部前部長王美花任內推薦給國防部。對此，顧立雄今（16日）表示，這些都是莫須有的指控，王鴻薇可能把兩案混在一起，一個是委託案，一個則是公開採購案；創未來已兩次複驗不通過，國防部會依照合約規定來計罰、沒收履約保證金並解除契約。

立法院經濟、外交國防與財政等3委員聯席審查朝野各項無人載具條例，顧立雄列席備詢並於會前受訪。針對王鴻薇昨控王美花推薦創未來給國防部的說法，顧立雄說，這些都是莫須有的指控，王鴻薇可能把兩案混在一起，因為前面有一個是委託案，這個委託案已於112年終止；現在這個是公開採購案，是透過最有利標，現在已經驗測。

顧立雄說，該案都依照合約來進行交貨的驗測，然後兩次的複驗，不通過之後，就會依照合約規定來計罰、沒收履約保證金並解除契約，也不會交付任何的合約價金。

對於媒體報導指創未來三次驗測未達標且面臨解約，顧立雄解釋，三次的意思說，第一次是交貨時候驗測，再進行第一次及第二次的複驗，所以是進行三次的驗測沒有錯。顧立雄強調，會解約。解約之後，還要沒收履約保證金、計罰。

媒體追問，未來是否有可能變成先驗測再採購？顧立雄回應，驗測本身就是履約程序一環，驗測不過，就沒有價金交付的問題。

另外，針對立法院審查無人載具條例，傳出北京藉由政商界向在野黨下指導棋，顧立雄回應，他有看到相關新聞，不過國防部的立場一向依據作戰需求來提出採購計畫，也希望朝野政黨能夠通過院版的無人機採購條例，來滿足國防的迫切需求，建構無人載具的戰力。

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無人機顧立雄創未來國防部國軍中共

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