黃國昌批別對公投數量說三道四　游盈隆：法律有禁止嗎？沒有吧

記者詹詠淇／台北報導

面對年底九合一大選，中選會主委游盈隆先前提出公投數量「一個恰恰好、兩個有點多、三個受不了」，但遭民眾黨主席黃國昌批評，中選會要做好選務，而非對公投數字說三道四。對此，游盈隆今（16日）反嗆，有注意黃國昌這番談話，尊重他黨立場，但法律有禁止機關首長這麼做嗎？沒有吧。

▲中選會主委游盈隆。（圖／記者湯興漢攝）

立法院內政委員會今（16日）邀請中選會主委游盈隆等就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，以及審查在野立委所提《公民投票法》修法草案，並備質詢。

為確保年底能公投綁大選，避免因中選會審查延宕等因素造成破局，在野立委提出《公民投票法》修法，當中包括將公告成立後3至6個月內舉行公投改成1至6個月內。對於時間從3個月縮短至1個月。不過，中選會在書面報告指出，這使公民投票案未有充足討論時間，且未提供合理舉辦公民投票事務時程，執行有所窒礙。

對此，游盈隆會前受訪表示，這會發生非常嚴重的後果，2018年之所以會造成不堪回首的慘痛經驗，原因很多，但其中一點就是因為10個公投提案都是在投票日前不到2個月的時間公告成立，這會造成選民在投票時猶豫不決、很難判斷，所以在投票所裡面就花了非常多時間，這是造成投開票耽誤最重要的原因之一。

游盈隆認為，既然已經修正成公告後3到6個月來舉辦公投，這是一個進步，「我們不應該再走回頭路，不應該再開倒車」，否則反而會造成最不想看到的不好後果。

而針對前陣子對公投數量表態，「一個恰恰好、兩個有點多、三個受不了」，民眾黨主席黃國昌嗆，「中選會要扮演的角色就是把選務做好，而不是對提出要交給人民公民投票的數字說三道四」。

游盈隆表示，他有注意到黃國昌這番談話，他們都有自己黨的立場，這個尊重，「但是法律沒有授權政府機關首長，去針對業管的業務向社會做說明，法律是鼓勵機關首長這麼做」。

游盈隆也反問，「法律有禁止機關首長這麼做嗎？沒有吧」，所以他尊重黃國昌的發言，但對中選會所處理的相關業務，如「公投綁大選」在什麼情況下可能造成災難？什麼情況下可以兼顧兩者，讓中選會一方面辦好選務，一方面辦好公投。

游盈隆說，什麼情況是最適境界？所以他才會提出「Pareto optimality 」（帕雷托效率，指資源分配的一種理想狀態），他發現社會已經開始思考這個問題，也就是選舉和公投都是我們要的，但當它綁在一起時，到底多少個公投案對民主、社會、選舉是最好的？這是很重要的思考，國人應正視這個問題。