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德版吉賽兒案！男下藥性侵14女「全程錄影留念」　恐60人受害

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

▲ 恐怕有多達60名女性受害。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國柏林一名68歲電工被檢方依22項性侵罪名起訴，被控以安眠藥摻入酒精將女性迷昏後加以侵犯，且全程錄影留存。目前已掌握14名受害者，但調查人員據影像證據研判，實際受害人數可能多達60人。

《衛報》報導，柏林檢察官辦公室指出，嫌犯慣以交友軟體接觸女性，取得信任後再趁機下藥，且據信親手拍下每次做案過程，因此每起罪行皆涉及侵犯他人肖像權。

受害者渾然不知　看影片才驚覺遭侵犯

目前尚有10名受害者身分不明，已接受問話的當事人則表示，她們完全不記得曾遭性侵，直到影片被搜出才得知自己受害。而嫌犯自今年3月被關押至今，未就起訴內容作出任何回應。

此案之所以曝光源於下薩克森邦警方提供的線報，該邦2025年曾調查過一起性質相似的案件，涉案男子其後已死亡，但調查發現該名男子曾在網路上與此案嫌疑人聊天，該邦因此通報柏林警方。

警方當時搜索嫌犯位於柏林東郊腓特烈斯費爾德（Friedrichsfelde）的住處後起獲大量檔案，今年一名調查人員又發現多段他涉嫌性侵的影片，警方因此於3月再度突襲其住所並將他拘押。

德法皆現迷藥性侵惡行　法官：非個案

此案令人想起震驚全球的「吉賽兒案」（Gisele Pelicot），其中法國婦女吉賽兒．畢立可（Gisele Pelicot）的前夫10年來多次下藥將她迷昏，再邀請50名陌生男子輪流侵犯。

慕尼黑法院法官科朋萊特納（Markus Koppenleitner）今年4月曾審理一起中國留學生多次下藥性侵女友並錄影的案件，該名留學生為Telegram犯罪組織「德國駕駛學校」成員，鎖定住在歐洲的華裔女性下手。

科朋萊特納當時直言，「畢立可的案例並非個案」，「這不是中國或法國特有的現象，而是德國乃至全球普遍存在的問題。」英國調查人員本月還披露，他們破獲一個專門迷昏女性後實施強暴的跨國組織。

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