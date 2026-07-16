試探北約底線？普丁驚爆「密謀偷襲」　波蘭、波羅的海國家示警

▲ 瑙塞達對可能的俄羅斯攻擊提出警告。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波羅的海地區安全警報升溫，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）15日表示，情報評估顯示，俄羅斯正計劃對波羅的海國家或波蘭的關鍵基礎設施發動有限的軍事或混合攻擊，目標可能涵蓋能源供應與交通運輸系統，包括支援立陶宛連接歐洲電網的相關設施。

根據 《美聯社》，瑙塞達向立陶宛BNS通訊社坦言，「我無法否認我們掌握這樣的情報，而且內容涉及可能針對關鍵基礎設施的有限行動」，目前情資尚未指出具體攻擊地點或時間，但挑釁方式可能包括傳統軍事或其他非常規手段。

2國同步警告：俄羅斯可能試探北約防線

拉脫維亞總統林克維奇（Edgars Rinkevics）當天也發出類似警告稱，隨著烏克蘭對俄羅斯施壓的力道持續加強，莫斯科可能轉而在北約東翼製造事端。

他點出，「即便烏克蘭未能取得全面勝利，俄羅斯仍可能間接試探北約第五條款及歐盟的集體防禦機制」，強調未來幾個月至一年內對波羅的海安全至關重要。

波蘭積極備戰 外長籲普丁打消念頭

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）月初曾表示，必須嚴肅看待這類警告，他稱波蘭正積極為各種可能情境做準備。外交部長西科斯基（Radosław Sikorski）則直接向俄羅斯總統普丁喊話，「我們知道你在盤算什麼，請打消這個念頭。」

波蘭媒體Onet.pl於6月下旬報導，美國情報單位已就俄方可能發動攻擊一事警告華沙當局，潛在情境包括襲擊關鍵基礎設施、俄軍士兵滲透邊境及無人機行動等。

▲ 波羅的海國家呼籲提防普丁發動攻擊。（圖／路透）

各國加強部署 立陶宛增兵駐守戰略設施

面對日益升高的威脅，各國正加強實際部署。立陶宛國防參謀長瓦克什諾拉斯（Raimundas Vaikšnoras）證實，軍方已額外派遣兵力駐守戰略基礎設施。

他還警告，俄羅斯近期對波羅的海國家與波蘭的強硬言論背後似乎另有深意，且莫斯科長期以來一直試圖削弱公眾對政府、軍隊及國家機構的信任。波蘭則自去年11月一起疑似俄羅斯策動的鐵路破壞事件後，大幅強化關鍵設施防護措施。

歐盟點名俄國網攻 波蘭熱電廠逾50萬戶受害

歐盟13日公開表示，俄羅斯聯邦安全局第16中心曾對歐洲各地國防工業及關鍵基礎設施進行網路間諜與蓄意破壞活動，包括去年12月一起波蘭熱電聯供廠遭攻擊的案例，該廠供暖服務涵蓋近50萬名用戶。

俄羅斯則強烈否認相關指控，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）斥責，立陶宛的情報警告不過是「又一篇嚇人的鬼故事」，目的是為洗腦宣傳及軍事化政策製造藉口，並以敵對形象合理化北約在波羅的海地區擴充軍事部署的行動。

且波羅的海地區目前還面臨另一層隱憂，因烏克蘭加大對波羅的海港口俄羅斯能源輸出設施的無人機攻擊力道，導致誤入波羅的海國家領空的迷途無人機事件頻傳。拉脫維亞前總理希麗娜（Evika Siliņa）5月中旬便因政府處置多起疑似烏克蘭無人機越境事件失當而辭職；同月下旬立陶宛首都維爾紐斯市民更因不明無人機活動一度躲進地下停車場避難。