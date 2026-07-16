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打造最強美軍？防長宣布「全面篩檢睪固酮」　30歲↑官兵每年驗

▲▼美國戰爭部長（Secretary of War）／國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

▲ 美國防長赫格塞斯宣布將對官兵進行睪固酮檢測。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）15日宣布一項新政策，將針對現役官兵啟動「睪固酮缺乏篩檢計畫」，30歲以上軍人每年須接受檢測，30歲以下者則可自願參加。他在社群媒體發布的影片中表示，此舉是為確保官兵具備「在戰場上發揮最佳表現的生理基礎」。

綜合《美聯社》等美媒，赫格塞斯強調，這項計畫並非以人工方式提升體能，而是「恢復並完善官兵的自然機能、保障長期健康」。他將士兵稱為美軍「最關鍵的戰術優勢」，而維護這項優勢是「神聖的職責」。若醫療團隊建議接受治療，士兵可自行決定是否進行睪固酮補充療法。

川普政府力推　FDA提鬆綁處方限制

川普政府表態支持擴大睪固酮療法可及性，衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）曾透露正服用睪固酮替代藥物，並稱這種藥物「適合我這個年紀」。食品藥物管理局（FDA）上月也提議放寬睪固酮凝膠、藥丸、貼片及注射劑的處方限制，但現行FDA規範仍僅允許對患有性腺功能低下症（hypogonadism）的男性開立處方。

醫學界對廣泛使用睪固酮態度審慎，現行醫療準則通常不建議進行全面性睪固酮篩檢，而是建議醫師在患者出現明顯症狀、且經2次血液檢測確認濃度偏低後，再討論是否進行療法。此外，由於睪固酮濃度在一天之中波動明顯，通常須在清晨空腹後檢測。

國會批矛盾　女兵荷爾蒙篩檢被排除

此政策在國會引發批評聲浪，伊利諾州民主黨參議員、伊拉克戰爭老兵達克沃斯（Tammy Duckworth）諷刺，這聽起來「像是性別肯定療法」，與赫格塞斯反對跨性別軍人的立場自相矛盾；賓州民主黨眾議員、空軍退伍軍人霍拉漢（Chrissy Houlahan）則批評此舉「證明赫格塞斯聽命於極端男性圈」。

兩人皆呼籲將荷爾蒙篩檢同等開放給女性官兵，並指出軍人不孕率不分男女皆高於一般民眾。五角大廈對於女性官兵是否接受雌激素篩檢一事則未正面回應。

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