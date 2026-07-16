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觀感翻轉！民調：全球25國「對中好感」超越美國　習信任度贏川普

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平,川習會。（圖／路透）

▲ 全球36國中有25國對中好感度勝過美國。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球對美中兩強的觀感正悄悄轉變，美國皮尤研究中心（Pew Research Center）最新民調顯示，受訪者來自的36個國家中，有多達25國對中國整體好感度超越美國，為該機構自2002年開始追蹤相關數據以來首度得出此結果。

根據BBC，這項調查於今年2月至5月間進行，共訪問36國逾4.2萬名受訪者，要求回答對美中兩國的印象是「非常正面」、「較為正面」、「較為負面」或「非常負面」。結果不僅顯示中國好感度在多國創下歷史新高，美國國際形象更持續惡化。

多國對中好感創新高　西班牙、印尼轉向最顯著

義大利、西班牙、哥倫比亞、墨西哥、印尼、馬來西亞、奈及利亞與土耳其等國今年對中國的好感度均創下有紀錄以來最高；而觀感轉向幅度最大的國家中，以西班牙、印尼、義大利、希臘與加拿大尤為明顯。

目前仍傾向美國的國家僅剩6個，多數為美國長期盟友，包括波蘭、菲律賓、南韓、印度、日本及以色列。皮尤研究員舒爾曼（Jonathan Schulman）指出，過去在2008年小布希執政末期及2017年川普第一任期之初，美國好感度雖同樣出現下滑，但當時中國的評價頂多與美國持平或略低。

亞太落差最大　巴基斯坦9成挺中、日本僅11%

從地區分布來看，對中國觀感落差最懸殊的國家皆在亞太。巴基斯坦約有9成受訪者表態支持中國，日本則僅11%認同。整體趨勢上，中等收入國家普遍對中國持正面態度，較富裕國家則多偏向負面，新加坡則是少數例外，儘管人均GDP居受訪國之冠，對中國好感度仍偏高。

▲▼2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

▲ 川習5月在北京會晤。（圖／路透）

領導人信任度方面，習近平與川普皆偏低，多數國家對兩人信任度均低於50%，但習近平在多數國家仍略勝川普一籌，在巴基斯坦信任度高達83%，在日本則僅7%；而川普信任度最高的是菲律賓的68%，最低則是約旦河西岸與東耶路撒冷的4%。舒爾曼觀察，受訪者對習近平的態度相對模糊，對川普則意見更鮮明，且往往走向兩個極端。

北京形象相對穩定　習近平強硬路線仍受質疑

儘管多數人仍認為美國比中國更尊重人民個人自由，但這項差距已明顯縮小。對外交政策的評價上，認為美國「大量或相當程度」干涉他國內政的受訪者比例中位數達75%，中國則為45%。

卡內基中國研究員莊嘉穎（Chong Ja Ian）分析，美國政策的高度不確定性令許多國家感到不安，包括併吞格陵蘭的言論、引渡委內瑞拉總統馬杜洛，以及調查期間爆發的美伊衝突；相較之下，「北京目前給人的印象是較可預期的一方」，且積極在開發中國家經營形象。

不過他也強調，習近平的領導風格日趨強硬，對少數民族的處置方式仍受國際社會質疑，「人們可能將帶有強制色彩的政策歸咎於習近平個人，但將科技進步等正面成就與中國整體連結。」

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