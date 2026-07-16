Google Pixel 11 官網預購 8/12 開跑！全新 RGB 設計首度亮相

▲Google 已經正式在台灣官網開始 Pixel 11 的宣傳活動。此為 Pixel 11 Pro，並能看到 RGB 色彩的通知燈。（圖／翻攝 Google 官網）

記者黃肇祥／綜合報導

Google 今日（16）正式在 Google Store 線上官網預告 Made by Google 發表會，確認台灣將於 8 月 12 日起開放預購，更在首頁大方釋出尚未發表的 Pixel 11 Pro 旗艦新機。除了搶眼的金色外框，鏡頭旁更出現一顆發光的圓點，疑似就是傳聞中全新的「Pixel Glow」設計。

根據 Google 官網公開的畫面，Pixel 11 Pro 延續了 Pixel 10 獨特的橢圓形相機島設計，並新增了爆料圖未曾展示的金色款式。而 Pixel 11 Pro 最引人注目的變化，在於鏡頭模組右側有一顆會發出彩色光源的圓形燈，與傳統相機鏡頭有明顯區別。外媒《9to5Google》指出，這極可能就是傳聞中的「Pixel Glow」功能，疑似整合了閃光燈，並可根據不同系統狀態或指令顯示 RGB 色彩，兼具通知燈效果。

值得關注的是，Google 已在預告中透露，本次發表會將帶來 Gemini Intelligence 功能的第一手消息，預計 Pixel 11 系列將作為首批適用機款，獲得大量全新的生成式 AI 功能。Made by Google 發表會預計於台灣時間 8 月 13 日上午 6 點展開，不過 Google Store 顯示 8 月 12 日即會搶先開放預購。

目前台灣消費者已可前往 Google Store 預約 Pixel 11 系列的購買優惠代碼。雖然具體優惠內容尚未公布，但 Google 表示，只要在 8 月 8 日 14:59 前使用 Google 帳號訂閱行銷郵件、且年滿 18 歲的用戶皆可領取。優惠碼將於發送後兩週內有效且數量有限，有興趣的讀者不妨把握機會。

→Google 智慧手錶要漲價！Pixel Watch 5 全系列顏色、價格曝光

→電商偷跑上架！Google Pixel 11 全色系實機照片曝光

Pixel 11 有望成為全球首款台積電 2nm 手機

綜合外電消息，Pixel 11 系列預計將全面升級至 256GB 起跳的儲存空間，但入門價格也可能因此調漲約 100 美元（約 3,220 元）。規格方面，全系列預計配備至少 12GB 記憶體，僅有部分大容量的 Pro 機款會升級至 16GB。此外，其搭載的 Tensor G6 晶片據傳將是全球首款採用台積電 2nm 製程的智慧型手機晶片，並換上 Arm 最新 CPU 架構與聯發科通訊晶片（Modem），在效能與續航表現上的升級令人期待。