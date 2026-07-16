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Google Pixel 11 官網預購 8/12 開跑！全新 RGB 設計首度亮相

▲▼Google 已經正式在台灣官網開始 Pixel 11 的宣傳活動。（圖／翻攝 Google 官網）

▲Google 已經正式在台灣官網開始 Pixel 11 的宣傳活動。此為 Pixel 11 Pro，並能看到 RGB 色彩的通知燈。（圖／翻攝 Google 官網）

記者黃肇祥／綜合報導

Google 今日（16）正式在 Google Store 線上官網預告 Made by Google 發表會，確認台灣將於 8 月 12 日起開放預購，更在首頁大方釋出尚未發表的 Pixel 11 Pro 旗艦新機。除了搶眼的金色外框，鏡頭旁更出現一顆發光的圓點，疑似就是傳聞中全新的「Pixel Glow」設計。

根據 Google 官網公開的畫面，Pixel 11 Pro 延續了 Pixel 10 獨特的橢圓形相機島設計，並新增了爆料圖未曾展示的金色款式。而 Pixel 11 Pro 最引人注目的變化，在於鏡頭模組右側有一顆會發出彩色光源的圓形燈，與傳統相機鏡頭有明顯區別。外媒《9to5Google》指出，這極可能就是傳聞中的「Pixel Glow」功能，疑似整合了閃光燈，並可根據不同系統狀態或指令顯示 RGB 色彩，兼具通知燈效果。

值得關注的是，Google 已在預告中透露，本次發表會將帶來 Gemini Intelligence 功能的第一手消息，預計 Pixel 11 系列將作為首批適用機款，獲得大量全新的生成式 AI 功能。Made by Google 發表會預計於台灣時間 8 月 13 日上午 6 點展開，不過 Google Store 顯示 8 月 12 日即會搶先開放預購。

目前台灣消費者已可前往 Google Store 預約 Pixel 11 系列的購買優惠代碼。雖然具體優惠內容尚未公布，但 Google 表示，只要在 8 月 8 日 14:59 前使用 Google 帳號訂閱行銷郵件、且年滿 18 歲的用戶皆可領取。優惠碼將於發送後兩週內有效且數量有限，有興趣的讀者不妨把握機會。

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Pixel 11 有望成為全球首款台積電 2nm 手機

綜合外電消息，Pixel 11 系列預計將全面升級至 256GB 起跳的儲存空間，但入門價格也可能因此調漲約 100 美元（約 3,220 元）。規格方面，全系列預計配備至少 12GB 記憶體，僅有部分大容量的 Pro 機款會升級至 16GB。此外，其搭載的 Tensor G6 晶片據傳將是全球首款採用台積電 2nm 製程的智慧型手機晶片，並換上 Arm 最新 CPU 架構與聯發科通訊晶片（Modem），在效能與續航表現上的升級令人期待。

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