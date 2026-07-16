29年前就到場支持五月天　阿扁憶彼此互動：他們的壓力自己無法多說

▲陳水扁22年前幫五月天站台。（圖／翻攝陳水扁社群）



記者杜冠霖／台北報導

台灣天團五月天近日回到台北大巨蛋舉辦5525+2「回到那一天」25週年巡迴演唱會，更重現「野台開唱」《你要去哪裡》。前總統陳水扁今（16日）回憶，1997年的五月天還是「地下樂團」。阿扁有幸協助「野台開唱」，2001、2004年也兩度以總統身分到場支持。阿扁也坦言，五月天現在肩上背負的責任與壓力，阿扁沒有經歷過，也無法多說，只想真心祝福他們一切平安順利，在他印象中，永遠是那五個抱著樂器、滿腔熱血站上七號公園的大男孩。

對於五月天最新演唱會，陳水扁表示，看到五月天最近演唱會重現「野台開唱」《你要去哪裡》，還演唱《I'm in Love)，當年與GLAY同台演出的畫面再次出現阿扁身影，許多回憶瞬間湧上心頭。

陳水扁透露，1997年的五月天還是「地下樂團」。阿扁有幸協助「野台開唱」，2001、2004年也以總統身分到場支持。那個年代做音樂不容易，只能靠著一場場Live、一張張Demo追追逐夢想。

陳水扁坦言，他一直不喜歡「地下樂團」這個稱呼，不是見不得光，而是缺少舞台與資源。如今有了更好的平台、設備與串流，更多音樂人能獨立創作，「獨立樂團」也成了更貼切的名字。

對於五月天的發展，陳水扁表示，五月天一步一步走過地下到主流，也一路提攜不少樂團，讓更多台灣音樂人被看見。如今他們來到當年阿扁剛認識他們時的年紀。肩上背負的責任與壓力，阿扁沒有經歷過，也無法多說，只想真心祝福他們一切平安順利。

陳水扁回憶，在他印象中，永遠是那五個抱著樂器、滿腔熱血站上七號公園的大男孩。如果世上真有時光機，那就是音樂，它總能帶著我們回到那一天。期待五月天再次站上舞台時，依然能帶著最初的熱情與初心，繼續感動每一位陪伴他們走過青春的人。