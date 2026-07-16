頂大教授30刀砍死連襟！音樂教室暫停營業　民眾悼：很和善的人

▲新竹音樂教室驚傳命案，紀姓店長遭狂砍30多刀慘死 。（圖／地方中心翻攝）

記者莊智勝／新竹報導

新竹市14日下午傳出美籍國立大學林姓教授(43歲)持藍波刀砍殺紀姓連襟(48歲)一案，案發後紀男生前經營的音樂教室15日下午4時許發出暫停營業公告，粉專下方也湧入網友留言哀悼，紛紛對紀姓店長過去的幫助及和善表達惋惜。

警方調查，林嫌擁有美國國籍，在陽明交大擔任教授10多年；而該音樂教室於為林嫌的王姓岳父所有，岳父走後將音樂教室留給3個女兒打理，但實際運營則由王家次女、以及丈夫紀男負責，林嫌與妻子(王家長女)疑似長期質疑產權分配不公，因此林嫌14日下午手持藍波刀走進音樂教室，朝著毫無防備的紀男狂砍30多刀，導致其當場倒臥血泊中慘死；而事後林嫌也遭到場的警方開槍擊中腿部制伏，目前仍在醫院戒護治療中。

這起悲劇發生後引起社會高度關注，該音樂教室昨下午也在臉書粉專發出暫停營業公告，表示「目前教室將暫停營業至 7/24（五），也請各位家長及同學放心，教室將持續關心每位學生與家長的需求，並妥善安排後續課程及相關事宜。如有任何最新消息或營運調整，我們將第一時間公告並通知大家。感謝各位家長、同學的理解、體諒與支持，敬請大家留意後續通知。」

公告發出後也湧入當地民眾留言致哀，「謝謝紀老闆的幫助，他是個很和善的人。請家人節哀，請保重。」、「謝謝紀老闆對學生及家長的付出，請節哀。」、「紀先生人這麼好真的是，聽到好難過！加油！節哀保重」、「謝謝紀老闆，曾因展演需求接洽紀老闆租借鋼琴，專業貼心的服務銘記在心，也請家人保重！」