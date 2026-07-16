川普盼重振美國海軍　點名與南韓造船業合作：考慮採購海外製軍艦

▲美國總統川普再度聚焦南韓造船量能，提到重振海軍與軍艦製造能力為當務之急。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普（Donald Trump）表示，美國雖然擁有全球最強大的海軍，但因造船業競爭力衰退導致軍艦老化，正尋求快速重建海軍戰力。他透露，美國將與南韓等國企業在造船領域展開密切合作，甚至考慮採購海外建造的軍艦。外界關注，這是否與南韓總統李在明先前提出的美國軍艦建造合作構想有關。

根據韓媒《News1》，川普於當地時間15日前往賓夕法尼亞州的美國陸軍戰爭學院（U.S. Army War College）出席國防創新高峰會時表示，美國海軍需要大量新船，但目前艦艇老舊，「事實上美國已經放棄造船業」。他指出，美國過去能做到「一天建造一艘船」，如今卻在相關領域落後。

川普痛批，美國許多造船廠如今已轉型成濱水房地產開發，導致軍事造船能力下降。他向美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，美國如今當務之急，是必須重新打造海軍實力，認為國家安全刻不容緩，強調將與南韓或其他地區企業合作，提升船隻製造能力。

▲韓華在費城造船廠投資50億美元。（圖／達志影像）

為了實現這項目標，川普明確將目光投向南韓。他特別提及目前位於費城的韓華造船廠，表示已有兩艘國家安全用途的多用途船隻正在興建中，強調目前僅是開端，「除了這些直接到美國設廠的企業，我們也正在考慮購買海外製造的船隻。」

美國國防部與海軍近期已向南韓造船企業寄送資訊請求書（RFI），包括HD現代重工、韓華海洋等企業，了解其軍艦設計與建造能力。此外，三星重工也收到與中型艦隊補給艦等相關資訊請求。

報導指出，早在今年6月七大公國組織（G7）峰會上，就曾向南韓總統李在明探詢「加速打造10艘軍艦」的可能性。隨後，雙方在北約（NATO）峰會歡迎晚宴上，再度針對軍用船舶建造進行實質討論。

▲G7峰會正式晚宴，美國總統川普坐在南韓總統李在明旁。（圖／翻攝自X）

然而，《伯恩斯-托勒夫森法案》（Burns-Tollefson Act／Byrnes-Tollefson Amendment）將成川普政府必須跨越的門檻，該法嚴禁使用美國國防經費在海外造船廠建造美國海軍、陸軍、海岸警衛隊的作戰艦艇與主要船體結構，因此，如何解決國內法令限制，以順利引進南韓造船技術與產能，成為後續合作成敗的關鍵觀察指標。

對此，韓華防務美國（Hanwha Defense USA）執行長庫爾特（Michael Coulter）表示，南韓造船廠具備「一週造一船」的高效率產能，計畫將此量能引進費城。