日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

▲日本前AV女優浜崎真緒，現已轉型為DJ在香港發展。（圖／翻攝自臉書／浜崎真緒，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

日本前AV女優濱崎真緒近日發文談論海外規劃的想法，提到有許多粉絲問她「為何不來台發展？」但她其實很掙扎，因為台灣工資是她遇過全亞洲最低，如果一個日本女優長住台灣，價值會變低，實在不是工作首選。

粉絲問為何不來台 濱崎真緒坦言內心掙扎

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濱崎真緒指出，每次看到很多粉絲留言「為何不選擇台灣？不是很多女優來台工作嗎？」她都感到十分掙扎，因為說得太明白也不太好，但事實是：日本女優長住台灣，價值會變低，這麼多女優來台，競爭也會變激烈。

點名地震、戰爭風險 「台灣不是首選」

濱崎真緒直言，論環境，台灣不是首選，除了跟日本一樣有她很怕的地震，粉絲也常常說「中國要打過來」，「那我為什麼要選一個將會打仗的地方？」她強調，這是個人感想，不是台灣不好，來旅遊很不錯，短期工作也沒問題。

直言台灣工資全亞洲最低 能提供什麼發展？

濱崎真緒坦言，就長期工作層面來考慮的話，「台灣店家工資是我現在全亞洲最低的。那我應該來台灣嗎？倒不如你們告訴我，台灣有什麼能給我發展？」

台港網友反應兩極 有人認同也有人開酸

對此，許多台港網友紛紛留言，「你是我見過最真誠分析台灣和香港分別的藝人」、「台灣就是長期在低薪資狀態，藝人生存環境也很低迷」、「多謝你賞識香港這片土地」、「你講的太好了，我們要往更好的方向發展，可以不來台灣發展」。

不過，也有香港網友不買單，留言酸「明眼人都知，其實你就是想打入大陸市場」，甚至還有人批評「肯定中國香港好過台灣，台灣太落後」、「台灣經濟根本差過香港十幾倍，台灣人日日發夢話超越香港」，意外引發台港罵戰。

退役後轉型DJ 目前定居香港元朗

濱崎真緒2024年退役後，轉型為DJ，將事業重心移至香港，並於今年5月正式取得香港居民身分證，定居元朗，但還是不時會在社群發文，與台灣粉絲互動。