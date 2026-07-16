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加拿大野火濃煙籠罩北美！多倫多空氣品質最差　紐約與世足受波及

▲▼加拿大安大略省野火延燒，煙霧瀰漫至多倫多的天空。（圖／路透）

▲加拿大安大略省野火延燒，煙霧瀰漫至多倫多的天空。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

加拿大西北部安大略省野火持續延燒，大量濃煙隨風南下，導致多倫多空氣品質一度成為全球主要城市最差，天空灰濛一片，波及美國東北部包括紐約等城市，當局發布空氣品質警報，呼籲民眾減少戶外活動。為此，多倫多取消國際足總（FIFA）球迷嘉年華戶外活動，而世界盃決賽所在地紐澤西州也面臨煙霧威脅。

根據《路透社》，加拿大環境部指出，多倫多空氣品質健康指數（AQHI）達到「10+」，屬於「極高風險」等級，預計惡劣空氣將持續至17日晚間。雖然野火主要發生在人煙稀少地區，距離多倫多數百公里，但濃煙已廣泛擴散，並未直接威脅城市本身。

瑞士空氣品質科技公司IQAir即時排名顯示，多倫多空氣品質為全球主要城市最差，甚至超越剛果民主共和國首都金夏沙與印度德里，至於美國紐約則排名第5，顯示跨境煙霧影響範圍持續擴大。

▲▼衛星影像顯示，加拿大山火產生的煙霧正向美國東岸飄移。（圖／路透）

▲衛星影像顯示，加拿大山火產生的煙霧正向美國東岸飄移。（圖／路透）

紐約市自本週起便開始受到煙霧影響，當局發布空氣品質警報，提醒民眾16日至17日避免劇烈戶外運動，若必須外出，應增加休息時間。美國國家氣象局也表示，煙霧可能持續至本週末。

哥倫比亞大學拉蒙特－多爾蒂地球觀測站副研究教授韋斯特維特（Dan Westervelt）預估，空氣品質仍可能持續惡化，「我們可能還沒有看到紐約市最糟的情況，五大湖地區、紐約州北部及新英格蘭也是如此。」

受到濃煙影響，多倫多市政府宣布取消FIFA球迷嘉年華（Fan Festival）與原訂在市政廣場舉行的英格蘭對阿根廷世界盃轉播活動。另一方面，19日世界盃決賽將在紐澤西州露天球場登場，預計吸引超過8萬名球迷進場，另有約5萬人預定在紐約中央公園觀賽，屆時空氣品質也備受關注。

▲▼7月11日，一架直升機在加拿大英屬哥倫比亞省的煽火灑水。（圖／路透）

▲7月11日，一架直升機在加拿大英屬哥倫比亞省的煽火灑水。（圖／路透）

另外，美國明尼蘇達州兩支由基督教青年會（YMCA）組織的露營隊伍一度受困加拿大荒野，其中一組在加拿大軍方協助下以直升機撤離。明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）表示，「兩組人員都已獲救，正安全返家。」

加拿大國家鐵路公司則表示，安大略省阿姆斯壯（Armstrong）附近一列火車遭野火包圍的影片在社群媒體瘋傳，公司已疏散當地員工與居民，並預防性暫停當地鐵路營運。

加拿大政府表示，今年年野火季雖然較2023年及2025年兩個嚴重年份起步緩慢，但受全國氣溫偏高影響，仍預期將出現大量野火。截至16日，全國共有835處野火仍在燃燒，其中112處失控，累計焚毀面積已達190萬公頃，火場主要集中於曼尼托巴省、薩斯喀徹溫省及安大略省。

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