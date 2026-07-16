國1匝道塞車貨車高速追撞！自小客被「三明治夾擊」　零件噴飛2車道

記者唐詠絮／彰化報導

國道一號南向196.3公里彰化路段，昨（15）日晚間下班尖峰時段發生驚險連環追撞事故。當時外側車道及彰化交流道匝道因平面道路車流回堵，車輛大排長龍，一輛由程姓男子駕駛的營業大貨車疑似未保持安全距離，從後方猛力撞擊陳姓男子駕駛的轎車，再推撞前車，現場零件四散噴飛，甚至越過2個車道，陳男頭部受傷送醫，詳細肇因尚待調查釐清。

▲國1南彰化路段發生驚險追撞車禍。（圖／國道警方提供）

根據後方車輛行車紀錄器畫面顯示，事發當下車流密集、速度緩慢，但大貨車未見減速煞車跡象，直接高速追撞前方轎車，遭夾擊的轎車車尾瞬間凹陷變形，車體碎片與玻璃當場噴濺至主線車道，場面極為驚悚，行駛於中間車道的目擊駕駛更驚呼連連。

畫面曝光後，引發網友對大貨車未保持安全距離的強烈撻伐，警方到場後對雙方駕駛實施酒測，確認酒測值均為0，排除酒駕因素，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待國道警察進一步調查釐清。

▲大貨車未保持安全距離釀追撞車禍。（圖／國道警方提供）

這起事故造成外側車道一度封閉，正值下班尖峰時段，造成後方車流一度回堵數公里，警方獲報後迅速派員疏導。由於彰化交流道每逢上、下班時段即經常性壅塞，過去亦曾多次發生因匝道回堵而引發的連環追撞事故。不少用路人與網友紛紛指出，問題根源在於下匝道後的平面道路交通號誌紅燈秒數過長，導致車流無法即時紓解，一路回堵至國道主線，呼籲相關單位儘速檢討號誌儀控配置，從源頭改善匝道塞車瓶頸，避免類似事故一再重演。

▲國1南彰化路段發生驚險追撞車禍。（圖／國道警方提供）

▲▼國1彰化路段發生驚險追撞。（圖／翻攝自threads／9478poa授權提供）