美眾院通過2027撥款法案　含161億元援台

▲美國國會大廈。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦眾議院通過2027財政年度國家安全與國務院相關撥款法案，內容除了力挺台灣加入多邊組織，更在對外軍事融資計畫下提供5億美元（折合新台幣約161億）援助，藉此加強盟友實力並反制中共威脅。

眾院撥款委員會表示，該法案最終獲得全體會議以217票對209票通過，提供高達473.2億美元預算。雖然整體費用相較於2026財政年度減少了6%，但對台灣等重要盟友依然給予強力且不減的資金支持。

反制挑戰利益政權

眾院撥款委員會主席科爾（Tom Cole）於會中指出，這項方案坚決與美國的朋友站在一起，直接反抗共產中國。他強調持久的同盟關係必須建立在共同承擔責任之上，這將提高美方對合作夥伴的期望。

法案規定在對外軍事融資項目下，將提撥不低於5億美元的資金供對台援助使用。國務卿必須和戰爭部長進行協調，往後將交付台灣防衛物資與相關防禦服務的行政流程，全部列為第一優先處理事項。

評估聯合國投票行為

文本提到國務卿在發放金援時，需全面檢視該國在聯合國的投票表現是否符合美方利益。同時也應考慮該國是否公開支持台灣以觀察員身分參與各項多邊機構、團體或委員會的相關會議活動。

此外國家安全投資計畫中，將提供不少於400萬美元資金供全球合作暨訓練架構使用。法案更明文禁止所有資金用於製作、採購或展示任何錯誤描繪台灣領土、社會與經濟制度的錯誤地圖。