　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

美眾院通過2027撥款法案　含161億元援台

▲▼ 美國國會大廈。（圖／路透）

▲美國國會大廈。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦眾議院通過2027財政年度國家安全與國務院相關撥款法案，內容除了力挺台灣加入多邊組織，更在對外軍事融資計畫下提供5億美元（折合新台幣約161億）援助，藉此加強盟友實力並反制中共威脅。

眾院撥款委員會表示，該法案最終獲得全體會議以217票對209票通過，提供高達473.2億美元預算。雖然整體費用相較於2026財政年度減少了6%，但對台灣等重要盟友依然給予強力且不減的資金支持。

反制挑戰利益政權
眾院撥款委員會主席科爾（Tom Cole）於會中指出，這項方案坚決與美國的朋友站在一起，直接反抗共產中國。他強調持久的同盟關係必須建立在共同承擔責任之上，這將提高美方對合作夥伴的期望。

法案規定在對外軍事融資項目下，將提撥不低於5億美元的資金供對台援助使用。國務卿必須和戰爭部長進行協調，往後將交付台灣防衛物資與相關防禦服務的行政流程，全部列為第一優先處理事項。

評估聯合國投票行為
文本提到國務卿在發放金援時，需全面檢視該國在聯合國的投票表現是否符合美方利益。同時也應考慮該國是否公開支持台灣以觀察員身分參與各項多邊機構、團體或委員會的相關會議活動。

此外國家安全投資計畫中，將提供不少於400萬美元資金供全球合作暨訓練架構使用。法案更明文禁止所有資金用於製作、採購或展示任何錯誤描繪台灣領土、社會與經濟制度的錯誤地圖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／小甜甜涉過失傷害　現身地檢署「全程超乖巧」
嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠
梅西再寫逆天紀錄！金球獎已囊中物、劍指生涯首座金靴
「正妹物流士」美到連女友都說讚！　顏值直逼女星
梅西33次造球狠甩姆巴佩　主帥：史上最佳無懸念
快訊／上班注意！　國3「6車追撞」塞爆
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美眾院通過2027撥款法案　含161億元援台

川普對伊朗政策髮夾彎！重回談判「不設死線」威脅：最好老實一點

美軍海空雙管齊下！5天轟炸伊朗「日夜雙重突襲」　戰機射彈阻油輪

首位獲諾貝爾生醫獎日本人辭世！利根川進享壽86歲　免疫學獲成就

川普保留對伊軍事選項　美官員：空襲為後續行動鋪路

輝達傳合作川崎重工　打造AI機器人造船廠

46萬散戶爆倉！李在明認韓股「很不穩定」　急令研擬槓桿ETF對策

「薩利機長」罹患阿茲海默症！　曾奇蹟迫降A320拯救全機155人

川普宣布美軍撤出伊拉克！9月底全數撤離　美企接手搶進

好市多「被退貨的家電」去哪？外媒揭密2大去路：竟然還能這樣賺

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

法國0:2慘敗西班牙出局　姆巴佩開砲：配不上四強　亞馬爾6殺封神闖決賽

教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

美眾院通過2027撥款法案　含161億元援台

川普對伊朗政策髮夾彎！重回談判「不設死線」威脅：最好老實一點

美軍海空雙管齊下！5天轟炸伊朗「日夜雙重突襲」　戰機射彈阻油輪

首位獲諾貝爾生醫獎日本人辭世！利根川進享壽86歲　免疫學獲成就

川普保留對伊軍事選項　美官員：空襲為後續行動鋪路

輝達傳合作川崎重工　打造AI機器人造船廠

46萬散戶爆倉！李在明認韓股「很不穩定」　急令研擬槓桿ETF對策

「薩利機長」罹患阿茲海默症！　曾奇蹟迫降A320拯救全機155人

川普宣布美軍撤出伊拉克！9月底全數撤離　美企接手搶進

好市多「被退貨的家電」去哪？外媒揭密2大去路：竟然還能這樣賺

頂大教授30刀砍死連襟！音樂教室暫停營業　民眾悼：很和善的人

梅西受訪突被英格蘭大將「暖心祝福」打斷！　展現頂級球員風度

三獅爭冠夢碎　英媒找戰犯直指主帥保守調度是主因

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

OpenAI首款硬體登場！Codex專用鍵盤售價約新台幣7千元　搶攻程式開發工作流

最強招財「天貺節+天赦日」要來了　做3事旺到年底

大谷首度迎戰「剋星」左投　賽揚獎競爭對手桑契斯有望先發

美眾院通過2027撥款法案　含161億元援台

買前先測！《鬼武者：劍之道》免費測配備　「隱藏載法」曝光

最強「在地團購」！　77人花457萬元捐贈消防小水車

【你是誰！】歐告被鏡子中的自己嚇到氣噗噗狂吠XD

國際熱門新聞

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

好市多「被退貨家電」去哪？揭2大去路

55刀砍死22歲直播主！男粉一審判16年

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

「性感女弟子爆紅」本尊發文了

韓股暴漲暴跌惹民怨！李在明下令整頓槓桿ETF

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

川普宣布美軍9月底撤離伊拉克

「薩利機長」罹患阿茲海默症　曾奇蹟迫降拯救全機

川普保留對伊軍事選項　美官員：空襲為後續行動鋪路

熱瘋了　他從中國扛冷氣回法國

輝達傳合作川崎重工　打造AI機器人造船廠

首位獲諾貝爾生醫獎日本學者利根川辭世

韓惡狼姦殺女高生　空機藏「預謀犯案」鐵證

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

快訊／8級強風！　午後雨最大

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

梅西6分鐘拯救阿根廷！

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

「正妹物流士」美到連女友都說讚！　顏值直逼女星

青安3.0將拍板　鄉民可買房：新的替死鬼

新竹教授砍死妹夫！父被起底也是學霸

陽明交大教授砍死連襟　死者也是學霸

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面