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基隆公共工程涉綁標行賄！市議員曾紀嚴遭聲押　妻50萬交保

▲▼基隆市議員曾紀嚴。（圖／翻攝曾紀嚴臉書）

▲基隆市議員曾紀嚴。（圖／翻攝曾紀嚴臉書）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

檢方追查基隆公共工程涉綁標案、以及行賄公務員案，15日約談基隆市議員曾紀嚴等人到案，認定曾紀嚴夫婦均涉犯貪污治罪條例，今晨聲請羈押曾紀嚴、曾的吳姓妻子諭知50萬元交保；另採購中心的楊姓僱員、乾泰豐營造公司會計洪女也遭聲押。

此外，乾泰豐營造何姓副理、陳姓副總經理、林姓業者、葉姓業者等6人等則分別依涉犯貪污治罪條例、違反政府採購法等，以20萬元、10萬元不等交保。至於何姓負責人、傅姓區長、顧姓科長等人仍尚在複訊中。

基隆地檢署表示，法務部廉政署及法務部調查局北部地區機動工作站分別接獲不同檢舉函，指何姓男子擔任負責人的乾泰豐營造，自2022年起承包基隆市公共工程標案期間，涉嫌以綁標、圍標等方式違反《政府採購法》，並疑有行賄基隆市政府公務人員、浮報工程價額，以及勾結基隆市議員曾紀嚴，利用議員建議款指定公共工程由何男承包等舞弊情事。

檢方經指揮偵辦、長期蒐證後，認定何男等人涉嫌違反《貪污治罪條例》及《政府採購法》等罪嫌，今天指揮廉政署、調查局基隆市調查站及北部地區機動工作站，前往何男住居所、公司、涉案人員位於基隆市政府辦公處所、曾紀嚴議員服務處及基隆市議會議員辦公室等31處地點執行搜索，並約談17名被告及7名證人到案，進一步釐清案情。

▼基隆市議員曾紀嚴(右)。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市議員曾紀嚴(右)。（圖／記者郭世賢翻攝）

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