川普對伊朗政策髮夾彎！重回談判「不設死線」威脅：最好老實一點

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）對伊朗政策再度陷入反覆，日前他才嚴厲警告，若伊朗未在下週達成停火，美軍將摧毀境內發電廠與橋梁，豈料隔日受訪時卻態度大轉彎，「不喜歡設定最後期限」，要求伊朗「最好老實一點」。

▲美國總統川普15日在美國陸軍戰爭學院發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，川普於當地時間15日準備前往賓夕法尼亞州的美國陸軍戰爭學院（U.S. Army War College）出席國防高峰會。針對先前他在《福斯新聞》中大放狠話，「若下週未達成停火，將攻擊伊朗電廠與橋梁」，有記者在現場追問是否設定了攻擊死線，川普的回應卻顯得雲淡風輕，僅表示，「我不喜歡設定最後期限。」

他隨後補充道，「他們（伊朗）非常清楚狀況，他們知道發生了什麼事，所以他們最好老實一點！」

報導分析，這種將威脅與模糊態度並陳的作風，其實正是川普近期的慣用手法。

據悉，今年3月以來，川普對伊朗至少發出了6次最後通牒，威脅內容從「48小時內」、「5天內」到「下週」不等，目標涵蓋攻擊電力基礎設施與橋梁。然而，這些強硬宣示往往在談判或停火氛圍出現時，隨即撤回或擱置。

不僅是軍事行動，川普在荷莫茲海峽的過路費政策上也反覆無常，短短數月內立場更換了5次，從主張美國收取費用、到不希望收費、再到恢復20%通行稅，最後又變更為以投資取代稅收。