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最強「在地團購」！　77人花457萬元捐贈消防小水車

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣消防局田尾分隊一輛小型水箱車已服役超過17年，地方人士決定共同募資，最終有77人捐款，買下457萬元的小型水箱車捐贈給消防局。

▲▼ 。（圖／翻攝自彰化縣政府）

▲鄉親捐款購買的消防小水車。（圖／翻攝自彰化縣政府，下同。）

田尾鄉長許淑美表示，這項活動原本是鄉政顧問謝慶源打算捐贈150萬元購買前導車，但考量到當地屬於農村聚落，大多是產業道路及狹窄巷弄，大型消防車通常難以進入，加上消防局原有的消防小水車已經服役超過17年，經大家商討，最終決定串聯地方力量，與田尾鄉農會共同設立「田尾鄉消防水車購車專戶」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自彰化縣政府）

活動發起後，在地企業、社區幹部、社團及善心人士共77人響應，最終募得457萬元，並買下一輛全新的小型水箱車，捐贈給消防局。捐贈儀式在14日舉行，由田尾鄉長許淑美代表捐贈，彰化縣長王惠美代表受贈。

消防局表示，該小型水箱車「麻雀雖小，五臟俱全」，性能良好，可以快速穿梭於鄉間道路及狹窄巷弄，有助於提升田尾地區的消防救災能量，同時也很感謝鄉親對消防工作的支持與肯定，讓消防弟兄執勤更有後盾。

至於專戶產生的利息，鄉長說明，經大家共同討論，利息1萬2197元將全數捐入田尾鄉急難救助專戶，希望能讓這份愛心繼續延伸下去，幫助更多有需要的鄉親。

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