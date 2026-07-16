彰化家具倉庫大火！狂燒10小時2人嗆傷送醫　恐怖火海畫面曝

▲彰化福興鄉家具倉庫大火。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉一間傢俱鐵皮倉庫昨天（15日）深夜突然竄出火舌，由於內部堆放大批木製成品，火勢一發不可收拾，消防局聯手動員無人機及消防機器人連夜搶救，歷經近10小時馬拉松式灌救，終於在今晨撲滅明火，但約700平方公尺的倉儲空間已幾近全毀，所幸兩名移工嗆傷送醫，濃煙一度影響周遭鹿港及和美等鄉鎮，火警發生原因待查。

彰化縣消防局15日晚間7時57分接獲通報，福興鄉秀厝一街傢俱鐵皮工廠二樓倉庫發生火警，現場為3層樓挑高加蓋鐵皮建築、面積約千平方公尺，主要存放木製家具。環保局隨即派員監測空品，並提醒下風處包括福興，鹿港及和美等鄉鎮民眾緊閉門窗、配戴口罩。消防局則出動23輛消防車、3輛救護車、2台救災機器人與1台無人機，共54名消防員投入搶救。

火場濃煙直竄天際，消防人員佈設水線全力防護，初期滅火時兩名外籍移工因吸入濃煙輕微嗆傷，經現場處置後送往彰濱秀傳醫院治療。由於鐵皮建築密閉且堆滿易燃物，夜間調派重機具協助挖掘清理，火勢於今日凌晨1時41分獲得控制，清晨5時39分完全撲滅，燃燒面積粗估約700平方公尺。起火原因尚待火調人員鑑識釐清。

據了解，該間傢俱為福興鄉知名在地企業，產品品質優良且長期投入公益，火災發生後縣長王惠美、局長施順仁及地方人士均趕往現場關切。

▲彰化福興鄉家具倉庫大火。（圖／消防局提供）

▲彰化福興鄉家具倉庫大火，影響福興，鹿港及和美等鄉鎮。（圖／環保局提供）