　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

彰化家具倉庫大火！狂燒10小時2人嗆傷送醫　恐怖火海畫面曝

▲彰化福興鄉家具倉庫大火。（圖／消防局提供）

▲彰化福興鄉家具倉庫大火。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉一間傢俱鐵皮倉庫昨天（15日）深夜突然竄出火舌，由於內部堆放大批木製成品，火勢一發不可收拾，消防局聯手動員無人機及消防機器人連夜搶救，歷經近10小時馬拉松式灌救，終於在今晨撲滅明火，但約700平方公尺的倉儲空間已幾近全毀，所幸兩名移工嗆傷送醫，濃煙一度影響周遭鹿港及和美等鄉鎮，火警發生原因待查。

▲彰化福興鄉家具倉庫大火。（圖／消防局提供）

彰化縣消防局15日晚間7時57分接獲通報，福興鄉秀厝一街傢俱鐵皮工廠二樓倉庫發生火警，現場為3層樓挑高加蓋鐵皮建築、面積約千平方公尺，主要存放木製家具。環保局隨即派員監測空品，並提醒下風處包括福興，鹿港及和美等鄉鎮民眾緊閉門窗、配戴口罩。消防局則出動23輛消防車、3輛救護車、2台救災機器人與1台無人機，共54名消防員投入搶救。

▲彰化福興鄉家具倉庫大火。（圖／消防局提供）

火場濃煙直竄天際，消防人員佈設水線全力防護，初期滅火時兩名外籍移工因吸入濃煙輕微嗆傷，經現場處置後送往彰濱秀傳醫院治療。由於鐵皮建築密閉且堆滿易燃物，夜間調派重機具協助挖掘清理，火勢於今日凌晨1時41分獲得控制，清晨5時39分完全撲滅，燃燒面積粗估約700平方公尺。起火原因尚待火調人員鑑識釐清。

據了解，該間傢俱為福興鄉知名在地企業，產品品質優良且長期投入公益，火災發生後縣長王惠美、局長施順仁及地方人士均趕往現場關切。

▲彰化福興鄉家具倉庫大火。（圖／消防局提供）

▲彰化福興鄉家具倉庫大火。（圖／消防局提供）

▲彰化福興鄉家具倉庫大火。（圖／消防局提供）

▲彰化福興鄉家具倉庫大火，影響福興，鹿港及和美等鄉鎮。（圖／環保局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／小甜甜涉過失傷害　現身地檢署「全程超乖巧」
嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠
梅西再寫逆天紀錄！金球獎已囊中物、劍指生涯首座金靴
「正妹物流士」美到連女友都說讚！　顏值直逼女星
梅西33次造球狠甩姆巴佩　主帥：史上最佳無懸念
快訊／上班注意！　國3「6車追撞」塞爆
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

頂大教授30刀砍死連襟！音樂教室暫停營業　民眾悼：很和善的人

獨／小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧」

基隆公共工程涉綁標行賄！市議員曾紀嚴遭聲押　妻50萬交保

彰化家具倉庫大火！狂燒10小時2人嗆傷送醫　恐怖火海畫面曝

快訊／上班注意！　國3「6車追撞」塞爆

「置地廣場B區」建築師墜樓謎團　桃市建管處長嘆氣：2天前找過我

夫自曝外遇7年　妻查Google地圖「停車紀錄」怒討百萬

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

遭陽明交大教授砍死　音樂教室店長也是學霸！鄰居還原私下為人

周麟自揭「3000人斬」：認不出對方　晚婚3年就被戴綠帽

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

法國0:2慘敗西班牙出局　姆巴佩開砲：配不上四強　亞馬爾6殺封神闖決賽

教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

頂大教授30刀砍死連襟！音樂教室暫停營業　民眾悼：很和善的人

獨／小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧」

基隆公共工程涉綁標行賄！市議員曾紀嚴遭聲押　妻50萬交保

彰化家具倉庫大火！狂燒10小時2人嗆傷送醫　恐怖火海畫面曝

快訊／上班注意！　國3「6車追撞」塞爆

「置地廣場B區」建築師墜樓謎團　桃市建管處長嘆氣：2天前找過我

夫自曝外遇7年　妻查Google地圖「停車紀錄」怒討百萬

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

遭陽明交大教授砍死　音樂教室店長也是學霸！鄰居還原私下為人

周麟自揭「3000人斬」：認不出對方　晚婚3年就被戴綠帽

頂大教授30刀砍死連襟！音樂教室暫停營業　民眾悼：很和善的人

梅西受訪突被英格蘭大將「暖心祝福」打斷！　展現頂級球員風度

三獅爭冠夢碎　英媒找戰犯直指主帥保守調度是主因

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

OpenAI首款硬體登場！Codex專用鍵盤售價約新台幣7千元　搶攻程式開發工作流

最強招財「天貺節+天赦日」要來了　做3事旺到年底

大谷首度迎戰「剋星」左投　賽揚獎競爭對手桑契斯有望先發

美眾院通過2027撥款法案　含161億元援台

買前先測！《鬼武者：劍之道》免費測配備　「隱藏載法」曝光

最強「在地團購」！　77人花457萬元捐贈消防小水車

陳意涵北影頒獎忘詞挨轟 　鍾欣凌：她本來就是ㄎㄧㄤ妹

社會熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

新竹教授砍死妹夫！父被起底也是學霸

陽明交大教授砍死連襟　死者也是學霸

高雄校園霸凌！議員《鐵拳教育》金句轟特權

人夫「遛小孩」變偷吃！躲停車場車震小三

帥警當男公關　「只能寵我哦」詐女客100萬

老師傅開公司車欠30萬罰鍰　老闆繳完車送他

快訊／上班注意！　國3「6車追撞」塞爆

8億人瑞秘婚女看護　首開庭孫認罪

大姊夫痛殺二姊夫！三妹「重回命案教室」整理　滿臉凝重

周麟自揭「3000人斬」　晚婚3年就被戴綠帽

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

更多熱門

相關新聞

鈺通營造捐特搜箱　守護嘉義安全

鈺通營造捐特搜箱　守護嘉義安全

為強化第一線特種搜救量能，嘉義鈺通營造秉持回饋地方、熱心公益精神，捐贈嘉義市政府消防局特種搜救隊暨義勇特種搜救分隊20個特搜裝備箱。捐贈儀式於7月14日下午假嘉義市消防局舉行，由局長郭立昌代表受贈並頒發感謝狀，鈺通營造董事長黃國芳及特搜隊代表共同出席見證。

彰化PU廠7年逃稅6583萬　負責人遭起訴

彰化PU廠7年逃稅6583萬　負責人遭起訴

夏天瓶裝水別放車上　曬10分鐘恐釀火災

夏天瓶裝水別放車上　曬10分鐘恐釀火災

眼科驚見男朝李珠珢尻槍　民眾：更傷眼

眼科驚見男朝李珠珢尻槍　民眾：更傷眼

男肇逃瞎扯去大便又踩到　遭法官打臉

男肇逃瞎扯去大便又踩到　遭法官打臉

關鍵字：

彰化消防局家具倉庫移工環保局

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

快訊／8級強風！　午後雨最大

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

梅西6分鐘拯救阿根廷！

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

「正妹物流士」美到連女友都說讚！　顏值直逼女星

青安3.0將拍板　鄉民可買房：新的替死鬼

新竹教授砍死妹夫！父被起底也是學霸

陽明交大教授砍死連襟　死者也是學霸

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面