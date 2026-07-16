美軍海空雙管齊下！5天轟炸伊朗「日夜雙重突襲」　戰機射彈阻油輪

▲7月12日，美軍發射的3架「海盜」無人水面艦艇，攻擊伊朗阿巴斯港。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在美國總統川普指示下，美軍連續5天對伊朗展開轟炸，首度罕見於24小時內發動「日夜雙重空襲」，精準打擊大通布島軍事設施。同時，美軍重啟對於荷莫茲海峽的海上封鎖，24小時內出動戰機發射地獄火飛彈，癱瘓一艘無視警告的油輪，另外更逼退兩艘貨輪，強力切斷伊朗資金鏈。

綜合外媒報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X證實，美軍於當地時間15日再度轟炸伊朗軍事設施。這已是美軍從11日以來，連續第5天實施空中打擊。與以往每日僅在夜間發動一次空襲不同，美軍此次在24個小時以內，罕見發動了上午與夜間「一天兩次」的日夜雙重空襲。

首波「上午空襲」於美東時間15日上午6時（德黑蘭時間下午1時30分）展開，歷時約90分鐘，並於7時30分結束。美軍以精準引導武器，猛烈轟炸大通布島（Greater Tunb Island）上伊朗海岸防禦系統與巡弋飛彈儲存、發射設施。

美軍中央司令部強調，「此舉進一步削弱了伊朗在荷莫茲海峽一帶威脅民用商船的攻擊能力」。

隨後在美東時間同日下午3時，美軍持續發起第二輪夜間空襲。美軍中央司令部表示，「夜間行動旨在打擊伊朗用以威脅自由通過荷莫茲海峽之船隻的軍事能力」，向伊朗展現了絕不容許海上貿易生命線遭受威脅的強硬決心。

▲7月15日，從阿曼穆桑代姆港望向荷莫茲海峽的船隻。（圖／路透）

除了空襲外，海上封鎖也有震撼突破。在川普授權下，美軍從前一天下午4時起，重啟封鎖荷莫茲海峽，嚴禁所有往返伊朗港口船隻通行。重啟封鎖24小時內，美軍處置了3艘闖關船隻。

其中，懸掛庫拉索國旗的油輪「M/T 貝爾瑪號」（M/T Belma），無視多次警告企圖航向伊朗石油樞紐哈爾克島（Kharg Island）。美軍戰機隨即朝其煙囪發射「地獄火飛彈」將其癱瘓，迫使其無法再朝伊朗方向航行；另2艘不聽勸阻的商船也遭美軍強行逼退回航。

此次美軍大動作「海空雙管齊下」，是川普政府對伊朗祭出的最嚴厲軍事施壓，旨在阻斷伊朗的石油貿易，以掐住其資金命脈。從連續5天精準空襲大通布島，到實彈攻擊違規商船，阻止其往返伊朗沿岸與港口，美軍正用具體行動向德黑蘭發出警告，任何挑釁自由航行的行為，都將面臨美軍毫無保留的毀滅性反擊。