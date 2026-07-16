「置地廣場B區」建築師墜樓謎團　桃市建管處長嘆氣：2天前找過我

▲國壽桃園青埔百億開發案「置地廣場B區」工程，完工前夕爆出建築高度超過航空限高、拿不到使照，隨後負責監造的建築師吳省斯墜樓，另整起事件成為全台關注焦點。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

原訂2026年底完工的桃園青埔百億開發案「置地廣場B區」，因建築高度超出航高限制，使照卡關，而負責監造的建築師吳省斯可能因面臨鉅額求償壓力的謠言四起。然而超高問題怎麼解？桃園建管處認為解套方式應是國泰先與民航局、機場公司協議；民航局則推回給桃園建管處，認為桃園市府應先解決機場公司的疑慮，釐清是否超高。

2012年，國壽以42億元標下桃園高鐵6.6萬坪的50年地上權開發案，預計全案總投資金額高達200億元。其中包含華泰名品城，以及Xpark水族館、和逸飯店、新光影城共構於一體的「置地廣場桃園A區」，而「置地廣場桃園B區」建築，規劃興建約3.2萬坪的2棟大樓，低樓層為商場，中高樓層為商辦，原定今年底完工。

▲「置地廣場B區」目前疑似超過航高17公尺、約4層樓，若談不攏補救措施，恐面臨拆除4曾樓的命運。攝）

然而這項大型開發案，本來隨著華泰名品城、Xpark陸續開幕營運一帆風順。今年4月卻因一紙公函，揪出目前正在興建的「置地廣場B區」建築，因為超過航空限高，在完工前夕遭列管、拿不到使照。

從違規事件變成全台焦點，是因負責該案的知名建築師吳省斯從15樓墜樓，未留下隻字片語，留下一堆謎團，建築界因此議論紛紛。

CTWANT記者向桃園市府建管處長莊敬權探詢事件經過，除了目前已回覆各大媒體，建照核發過程，他還告訴CTWANT記者，吳省斯建築師在墜樓前的2、3天曾找過他，在這之前，吳省斯已前往交通部詢問是否可透過加強設備，如航空警示燈，同時也有民航局的人在現場，希望在維持飛安情況下，討論以不拆除樓層的方式為此事件解套。而莊敬權當時對他的回應是，發文指出超高的是機場公司，但若交通部民航局都同意的話，機場公司應該也會同意，在建築師取得民航局同意公文後，願意代為發文問機場公司是否同意，同意後無待列管事項，使照依法核發。

莊敬權更強調，當下聽到事情還有轉圜的空間，「吳建築師是鬆一口氣回去的！」因此第一時間聽到吳省斯離世消息，他還以為是心肌梗塞或其他身體疾病，他感到非常震驚。

▲記者訪談多名認識吳省斯的業內人士，皆表示他是個認真負責、非常友善的人，對他的離世感到遺憾。據了解，也因受到多方壓力，家屬決定不辦公祭。

不過對此，民航局則否認表示，建築師生前和國泰、桃園建管處至今，都沒有任何人向民航局諮詢或討論過解套方案，目前新聞媒體上所討論的，都是桃園建管處單方受訪。這個案子是桃園機場監測發現建物疑似超高後，函報桃園市政府，後續應待桃園市府釐清建物是否超高問題後處理。

另有知情建築師爆料，發現建築超高後，吳省斯曾對外尋求補救方式，並找尋曾角逐立委的全國建築師公會前理事長劉國隆協助溝通，包括和民航局協定以回饋金等方式來解套，但國泰仍打算向建築師求償，至於國泰為什麼不願做變更設計的理由不得而知。不過他透露，有做過國泰案子的都知道，國泰內部有股勢力想換掉目前開發人員，包含建築師。

CTWANT記者也訪談多位建築師，皆聽聞吳省斯生前曾遭求償，金額有5億、8億和10億元多種版本。但建築師們認為，即便得知不合理的鉅額求償，也還能透過訴訟等法律程序解決事情，可能還有其他原因。不過實際情況也隨著吳省思的離世，石沉大海。

▲國壽回應，整起事件原因都尚在釐清中，將以飛航安全為優先考量解決爭議。

對於是否向吳省斯求償8億金額，國泰則否認。有關外界傳言有求償情事，國泰人壽鄭重表示 : 到目前為止並無向吳建築師求償的事；國泰人壽也說明，因至5月底才得知建物使照申請被列管，整起事件原因都尚在釐清中，目前的重點為以「飛安優先」解決爭議，期盼儘速釐清相關法規，並依規執行必要變更措施，將待整起事件處理方向明確後，再依法辦理。

至於，是否討論到回饋金等補救方案，國泰則未給予正面回應。

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