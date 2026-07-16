「正妹物流士」美到連女友都說讚！　顏值直逼女星

▲新竹物流。（圖／資料照，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一名男網友在Threads分享一段影片，驚呼在嘉義的新竹物流配送士竟然有夠漂亮，就連原PO的女朋友看到也讚嘆對方的顏值，有網友看完行車記錄器影片後也說這PR90以上，也有人認為美到像一位女星。

這段畫面曝光後，在短短12小時內就吸引近兩百萬人次瀏覽、四萬多人按讚。不少當地人一眼就認出她，紛紛留言大讚她手腳俐落、身材很好，甚至表示新竹物流應該找她拍廣告。

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本人仙氣外表受好評

許多曾被她服務過的店家表示，先前看到一個瘦瘦的女生來送冷凍貨物就印象深刻，更有上班族透露公司好幾次出貨都是她來收件。新竹物流一件貨最重可達25公斤，網友對她肯做粗重工作深感佩服。

另外也有不少網友指出，新竹物流堪稱是正妹最多的物流公司。許多北部民眾紛紛表示，在新北市新莊的中平路家樂福附近，就經常能看到好幾位長髮俐落的女性司機在送貨，表現完全不輸男性。

司機歷練成升遷關鍵

這段影片甚至意外釣出該名女司機的昔日前同事，驚訝表示她以前明明是辦公室主管，沒想到現在竟然轉任第一線的外勤司機，甚至還學會開大型貨車。對此有內行同行出面解釋，會從辦公室轉跑道來開車，應該是為了準備升職。

這位網友透露，因為新竹物流有許多管理職都是從司機基層一路升上去，所以必須來補足司機實務經驗。另外也有網友看到這位超正物流士PR已經90以上，也有人認為外型長相神似女星李懿。