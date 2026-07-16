夫自曝外遇7年　妻查Google地圖「停車紀錄」怒討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與小美（化名）發生婚外情，兩人交往長達6、7年，她經查詢Google地圖才確認丈夫出軌一事，憤而決定對兩人提告求償100萬元。雖然阿強和小美辯稱雙方是「哥們」關係，但宜蘭地院法官仍判處他們應連帶賠償人妻25萬元較為適當。

▲人妻透過Google地圖確認丈夫阿強外遇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和阿強結婚超過40年，阿強在2024年10月至11月間坦承已經與小美交往長達6、7年，她查詢Google地圖，果然發現阿強早在2022年間就曾將車子停放在小美家門口，兩人還曾多次相約出遊、唱歌跳舞，甚至做出依偎、擁抱及親吻等動作，後來阿強離家出走，拒絕與她聯繫，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

阿強和小美則辯稱，人妻出示的影像及錄音，都是透過非法手段取得，不應當作本案證據；此外，阿強是因為發現妻子盜領存款，一氣之下才會自2025年11月起借住在小美家中，兩人只是「哥們」關係，並無踰矩。

然而，宜蘭地院法官檢視相關照片，發現阿強和小美確實多次共同出遊，還有親吻及摟抱等行為，而且兩人也不否認目前有同住的事實，足認已經逾越一般男女交往應有的社交分際，屬於不當交往，確實侵害到人妻的配偶權。

法官指出，雖然阿強控訴妻子盜領存款，但夫妻之間可能因原生家庭、成長背景不同，導致價值觀不一致，進而發生爭執，這不能當作其中一方在婚姻關係存續期間「越界」的理由。

至於影像及錄音是否能當作證據，法官表示，經查，人妻並無持續、長時間不法侵害阿強和小美的隱私權，也不是透過強暴、脅迫方式取得上述資料，考量到這些資料在本案中具有相當的重要性及必要性，經利益權衡後，仍認定得以作為證據。

最終，法官考量到雙方的身分、地位、經濟情形等因素，裁定阿強和小美應連帶賠償人妻25萬元較為適當。全案仍可上訴。