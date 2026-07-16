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首位獲諾貝爾生醫獎日本人辭世！利根川進享壽86歲　免疫學獲成就

▲▼2014年，麻省理工學院教授利根川進在日本受訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲2014年，麻省理工學院教授利根川進在日本受訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本生醫界痛失巨擘！首位榮獲諾貝爾生理醫學獎的日本生物學家利根川進，驚傳於本月11日逝世，享壽86歲。他生前任教的美國麻省理工學院（MIT）已證實噩耗。他因在基因層面解開抗體多樣性之謎，於1987年締造榮獲諾貝爾獎的歷史，近年則致力於大腦記憶機制研究，其死訊令全球學術界萬分悲痛。

根據《日本放送協會》，回顧利根川進的傳奇一生，他1939年（昭和14年）出生於日本愛知縣名古屋市，自京都大學理學部畢業後，便踏上卓越的學術之路。曾赴瑞士巴塞爾免疫學研究所深造研究，隨後前往美國，長期擔任麻省理工學院教授。在漫長的科研生涯中，他始終保持著無與倫比的探索精神，不斷向未知的科學疆界發起挑戰。

利根川進最受矚目的學術成就，莫過於他在基因層面對免疫系統的開創性研究。他成功解開了人體「抗體」如何生成的機制，發現人體在面對病毒、細菌等外來病原體侵襲時，能透過獨特的遺傳機制產生形形色色、各具功能的抗體。

這項突破性發現徹底破解了免疫學領域懸宕多年的歷史謎題。憑藉此項震驚世界的研究成果，利根川進於1987年榮獲諾貝爾生理學或醫學獎，成為歷史上首位獲得該獎項的日本人，奠定了他在全球醫學史上的崇高地位。

▲▼利根川進因在免疫學所取得的成就，1987年成為首位榮獲諾貝爾生理醫學獎的日本學者。（圖／達志影像／美聯社）

▲利根川進因在免疫學所取得的成就，1987年成為首位榮獲諾貝爾生理醫學獎的日本學者。（圖／達志影像／美聯社）

然而，利根川進並未止步於諾貝爾獎的光環。在麻省理工學院任教期間，他毅然決然跨足全新的學術領域，將研究重心從免疫學轉向同樣複雜無比的「大腦」功能。近年來，他依然在前線辛勤耕耘，積極投入大腦記憶機制等前沿課題，試圖為人類解開記憶運作的奧秘，其敬業與求知精神令人動容。

在利根川進逝世消息傳出後，他生前所屬的麻省理工學院「皮考爾學習與記憶研究所」所長海曼（Myriam Heiman）也發表了無比沉痛的悼詞，「幾乎沒有科學家能像利根川進一樣，從根本上改變我們對生物學的理解。」

海曼讚賞，「利根川進擁有知性的膽識、非凡的創造力，以及對根本問題鍥而不捨的探求心，這些卓越特質在免疫學與神經科學兩大領域中，都開闢了全新的疆界。」

她難過地表示，對於整個科學界以及曾有幸與他並肩工作的人們而言，「他所留下的影響力，是根本無法估量的。」

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