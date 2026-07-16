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嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

在 Threads 查看

記者柯沛辰／綜合報導

在許多人印象裡，粗重的物流工作往往是男性擔任，但一名網友近日在嘉義街頭拍到一輛物流車，下車的不僅是一名正妹，還獨自搬貨，而且外型亮眼、動作俐落，影片曝光後狂吸5.1萬人按讚、上萬次分享，還釣出閨蜜認證「本人單身沒男友」。

物流車門一開　竟是金髮正妹配送員

原PO在Threads貼出的影片可見，當時一輛物流車停在路旁，原以為會下來男性司機，沒想到車門打開後，現身的竟是一名穿著橘色制服、金色短髮的女配送員。她先查看手機確認地址，接著把貨物從車上搬到推車，身手俐落、熟練。

原PO、女友都看傻　貼文不到一天吸5.1萬讚

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原PO看完忍不住直呼太漂亮，連一旁女友也直誇對方很正，讓他好奇發問：「為什麼嘉義配送員那麼漂亮？」貼文曝光短短不到一天就破5.1萬人按讚，吸引大批網友朝聖。

不少網友看完都稱讚，不只外型出眾，工作態度和效率也很帥，「貨運不輕鬆，肯做就很值得尊敬」、「看她搬貨超俐落」、「可以靠顏值，偏要靠實力...」、「記得新竹一件最重可以25公斤，厲害，第一次看到女的」。

還有當地人一眼認出，「看過本人，超漂亮，而且身材很好」、「好幾次公司出貨都是她來收，本人很美」、「本人真的很漂亮 高高瘦瘦的」。

許多人紛紛表示，新竹物流近年不乏女性司機，在新北新莊也看過好幾位俐落女配送員，也都很漂亮，還有自稱前同事的網友透露，「這做事乾淨俐落的身影，是我以前的主管欸，跑來開車真的好猛！」

▲▼嘉義物流「正妹配送員」爆紅！搬貨片狂吸5萬讚　釣出閨蜜。（圖／翻攝自Threads）

▲影片也釣出閨蜜留言。（圖／翻攝自Threads）

閨蜜留言發號碼牌　曝本人單身沒男友

其中，一名自稱閨蜜的女網友也現身留言，「我是她最欠揍的閨蜜，來闢謠一下，她本人單身沒男朋友，以下發放號碼牌排隊！」讓一票男網友敲碗排隊。

同行曝可能是要升職了

有同行分析，會跑出來開車的話，通常是準備升職了，所以來補足司機歷練，因為物流很多主管都是從第一線配送升上去的。如今意外爆紅，許多網友也笑說，「真的很漂亮，手腳也很俐落靈活，建議新竹物流老闆讓她拍宣傳廣告」，掀起熱議。

 
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