8字解析「英格蘭」被逆轉！　台灣名球評被讚爆

▲梅西贏球後跪地振臂歡呼。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

英格蘭在2026年世界盃4強賽痛失好局，一度領先卻遭阿根廷在尾聲4分鐘內連進2球逆轉，1比2慘遭淘汰。台灣知名足球球評石明謹發出「龜派棄攻，必定吃屎」8字，精準分析保守敗因。

回顧這場關鍵戰役，英格蘭靠著前鋒戈登（Anthony Gordon）率先破門取得領先，局勢大好。怎料總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在下半場開始大打防守牌，意圖守住1球領先。

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▲戈登（Anthony Gordon）。（圖／達志影像／美聯社）

換下進球功臣變陣

教練在第72分鐘撤下功臣戈登，改派中後衛孔薩（Ezri Konsa）上場，將陣型調整為極端防守的5後衛。這項過於保守的調度反倒將球權拱手讓人，促使對手在第85分鐘與補時第92分鐘連續破門。

如此令人錯愕的調度讓英格蘭球迷在賽後極度憤怒，崩潰痛罵圖赫爾根本就是前來臥底的「德國間諜」，網路上更湧現許多諷刺應以間諜罪起訴他的言論，質疑他親手葬送球隊闖進決賽的絕佳機會。

▲梅西與貝林漢姆。（圖／達志影像／美聯社）

力挺決策稱毫無遺憾

面對排山倒海的輿論指責，圖赫爾依舊在賽後記者會極力捍衛自己的決定，強調他對這次排兵布陣毫不遺憾，並盛讚全體隊員已經踢出本屆賽事，甚至是球隊近期以來發揮最完美的一場戰役。

他指出變陣並非失敗主因，而是比賽當下局勢已變，自己理解輸球後會成為箭靶，也調侃網路上有數百萬名比自己更懂戰術的教練，但最終扛起決定成敗責任的人依然是他，為這場歷史逆轉秀寫下無奈句點。