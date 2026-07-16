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102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王姓人瑞的10名子女衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市102歲王姓人瑞身價高達8億，今年初突然與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚。家屬質疑老父親被騙婚，今年2月在馬偕醫院門口上演搶人大戰，爆發肢體推擠，氣得女看護提告傷害、妨礙自由等多項罪名。如今2名家屬被依過失傷害起訴，人瑞的孫子庭上認罪求和解，但媳婦不認罪，要抗戰到底。

102歲人瑞8億身家　女看護閃婚變「後媽」

王姓老翁過去是土地代書，坐擁7筆以上土地與房產，財產高達8億元，膝下育有10位子女。今年1月，他與照顧自己27年的賴姓女看護閃婚，但家屬認為賴女祕婚是覬覦家族財產，因此決定提告爭產，還在今年2月3日上演搶人大戰。

當時多名兒孫子女埋伏在馬偕醫院門口外，見到2人現身，立刻「分工」上前搶人，由媳婦與孫子推開阻擋看護，其餘人推走老翁輪椅。賴女見狀高聲呼喊「警察救人啊！」驚動警察上前關切，家屬則急忙解釋「沒事沒事！」、「他是我公公，我們是家人」，讓警察一頭霧水，只能放行。

▲▼馬偕醫院上演搶102歲人瑞的戲碼，新聘的外籍看護（紅圈）懷孕也被推擠。（圖／民眾提供）

▲馬偕醫院上演搶人戲碼，新聘的外籍看護（紅圈）懷孕也被推擠，讓一旁民眾當場傻眼。（圖／民眾提供）

家屬指控早已贈房贈地　祕婚全家都不知

家屬痛批，老父2009年起就已陸續給賴女及其2個兒子7間房產、7筆土地，還有10幾張保單，如今與賴女祕密結婚，大家都不知情，回家想了解卻被鎖在門外，氣得報警處理。

家屬質疑老翁神志　戶政：意識清晰、對答正常

由於婚姻有效與否涉及當事人精神意識、表達能力正常。家屬也質疑，兩人年紀差這麼多，老父也神智不清，戶政事務所人員怎會核准？對此，戶政事務所回應，當時受理時，老翁意識清晰、對答正常。

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲賴女在搶人大戰中受傷，憤而提告多罪。（圖／記者邱中岳翻攝）

女看護受傷提告　孫子、媳婦遭起訴

由於賴女在推擠過程中受傷，還被辱罵「不要臉」，所以除了對王家子女聲請保護令，還提告妨害自由、傷害及公然侮辱。北檢調查後認為，王的孫子以及張姓媳婦在搶人過程中，導致賴女受傷，依過失傷害罪起訴2人。至於公然侮辱、妨害自由等不起訴。

孫子認罪求和解　媳婦不認罪

台北地院15日首度開庭，遭起訴過失傷害的媳婦因重病已住院超過1個月，由律師代為出庭，表示不認罪；另一名孫子則在親友陪同下出庭，當庭坦承犯行，希望以認罪換取賴女撤告、達成和解。法官認為案件仍有調查必要，後續將移由審理庭繼續審理。

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