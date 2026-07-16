用聞的就能飽！　1甜食「神奇功效」專家強推

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用聞的就能飽！　黑巧克力「神奇功效」專家強推

（示意圖／Pixabay）

▲（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

許多人認為巧克力是不健康的零食，但營養師科提斯近日指出，他每天把95%黑巧克力當零食吃；他解釋黑巧克力富含膳食纖維和多種礦物質，特別是高含量的「可可多酚」，適量食用不僅能保護心血管、抗發炎，甚至還具備控制體重的卓越效果。

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營養師科提斯在臉書粉專「營養師科提斯-陪你打造健康好身體」指出，可可富含兒茶素、花青素及原花青素，其中表兒茶素佔酚含量35%，是最主要活性成分，並含有膳食纖維，以及礦物質鎂、銅、鉀、鐵等，同時也點出可可的多種健康功效。

首先是在保護心血管方面，科提斯表示，可可多酚能有效改善人體內皮功能並協助降低血壓。其運作機制在於刺激內皮細胞合成一氧化氮，促進血管舒張，同時發揮抗血小板凝結、抑制血管平滑肌的功能；臨床研究指出，糖尿病患者連續30天補充可可多酚，血管舒張功能獲得顯著改善。此外，可可多酚強大的抗氧化力能降低體內低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）的氧化程度，從根本阻斷動脈粥狀硬化的開端。

除了血管健康，科提斯提到，可可多酚能透過調控特定信號通路，降低神經膠質細胞的發炎反應，並活化長壽基因以抑制神經毒性，達到預防阿茲海默症的作用。同時，可可多酚能增加腦源性神經滋養因子並提升腦部血流與含氧量；功能性磁振造影（fMRI）研究已證實，年輕受試者在攝取可可3小時後，大腦灰質血流量有顯著增加。

對於深受腸胃問題困擾的族群，科提斯揭示，補充可可多酚能幫助腸道內的乳酸桿菌與雙歧桿菌等益生菌增殖，進而活化調節型T細胞，產生抗發炎的細胞激素。在動物實驗中，可可多酚已證實能有效減緩結腸炎引起的腸道縮短與發炎，甚至有醫學文獻建議，可將多酚成分引入發炎性腸道疾病患者的管灌營養配方中。

在體重控制上，科提斯也指出，可可多酚能活化特定受體，抑制體內脂肪酸合成並促進產熱，進而減少脂肪生成、促進脂肪分解並改善胰島素阻抗。更有趣的是，國外研究發現，肥胖或過重族群甚至只要「聞到」黑巧克力的香氣，就能促使體內飢餓素分泌下降，達到抑制食慾、降低飢餓感的神奇效果。

最後，科提斯提醒，可可多酚雖然對心血管、大腦與腸道健康益處多，但民眾切勿為了追求健康而盲目暴飲暴食；在研究中所使用的多酚劑量，若單靠食用黑巧克力恐需攝取極大份量，反而可能吃進過多熱量。因此科提斯建議，將純度高（如95%）的黑巧克力定位為「健康替代零嘴」，在嘴饞時適量享用，就能在滿足口腹之慾的同時，輕鬆為身體提升防護力。

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