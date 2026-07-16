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80張「世足運彩」全是假！　1細節露餡

大陸湖北省武漢市1名資深彩民落入假彩券詐騙陷阱。（圖／翻攝自微博）

▲大陸湖北省武漢市1名資深彩民落入假彩券詐騙陷阱。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2026年美加墨世界盃足球賽期間，彩券投注熱潮升溫，大陸湖北省武漢市1名資深彩民卻因此落入假彩券詐騙陷阱。劉姓男子日前透過網路委託購買80張體育彩票，支付人民幣8000元（約新台幣3.8萬元）後血本無歸，事後因1張照片察覺異狀報警。警方循線破獲製售假彩券集團，並逮捕3名嫌犯，現場查獲100餘張偽造彩券，涉案金額近90萬元（約新台幣428萬元）。

綜合陸媒報導，劉男7月初在網路看到體育彩票投注廣告，留言詢問購彩攻略後，很快收到私訊。對方提供詳盡的賽事分析及投注建議，讓劉男深信不疑，隨即匯款8000元，委託代購80張彩票。收款後，對方傳來1疊彩票照片作為憑證，由於照片中僅露出最上方1張彩票，其餘票券均被重疊遮住，加上投注金額清楚可見，劉男當時並未起疑。

直到7月8日賽事結果出爐，劉男投注全數落空，8000元全數泡湯。他反覆查看照片後，發現彩券外觀與平常購買的彩券略有差異，要求對方提供完整彩券照片，卻遭以「結果已出爐」、「人在外不方便」等理由推託，讓他驚覺可能受騙，立即向警方報案。

警方檢視照片後，發現彩券下方印有投注站資訊的區域遭刻意裁切，與一般彩民分享彩券照片的習慣明顯不同，遂指導劉男與對方周旋，成功取得完整原圖，並依據投注站資訊前往查證，確認彩券並非由該投注站售出，研判為偽造彩券。

警方進一步追查金流，鎖定收款人李姓男子，並發現李男近期大量購買體彩專用紙張、印表機及壓條設備，但並非合法彩票業者，遂展開收網行動。警方日前逮捕李男等3人，現場查扣100多張假彩券及相關製作設備。

調查發現，李男曾任職於正規彩票店，熟悉彩券運作流程，離職後因缺乏穩定收入，遂夥同友人製售假彩券，透過社群平台尋找有投注需求的彩民，以假彩券照片取信被害人，再藉由「吃票」手法截留未中獎投注金。目前3名嫌犯已遭依法刑事拘留，全案仍持續擴大偵辦。

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