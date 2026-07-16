周麟自揭「3000人斬」：認不出對方　晚婚3年就被戴綠帽

記者葉國吏／綜合報導

資深藝人周麟（73歲）15日前被發現在萬華出租套房內離世，因家屬多日無法聯絡上他進而報警。警方到場時發現他趴臥床明顯已經死亡，目前初步排除外力介入，低調處理後事。

早年發跡於秀場的周麟能演能唱還能主持，過去曾與陳美鳳搭檔主持知名節目《歡樂傳真》紅極一時。這位晚年回歸平淡生活的巨星，卻在孤獨中離世，也讓演藝圈的好友感到非常不捨。

▲《歡樂傳真》周麟過世享壽73歲。（圖／翻攝自Facebook／邰智源 邰邰的第一個家）

昔日風流情史極精彩

他的感情世界比戲劇還要精彩，在2013年時曾登上談話節目《新聞挖挖哇》，大方分享過往情史，也毫不避諱地談起年輕時的風流歲月。他當時憑藉帥氣外型與優渥經濟條件，在感情世界裡相當吃得開。

周麟甚至在節目中坦言，曾以「3000人斬」形容自己的情場戰績，直言這絕非誇張。他還自爆曾有一夜情的對象在聚會上對他冷淡，詢問後才知道對方早上剛從他家離開，連床伴都認不出來。

▲54歲周麟結婚，後來發現前妻變心。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

54歲婚後遭變心

不過他也曾強調，自己對女性其實相當體貼，若發現自己理虧也會主動道歉安撫。但在那個憑藉外貌就能輕易獲得感情的年代，他確實過著相當放縱的生活，直到54歲那年因為渴望穩定，才決定要走入婚姻。

沒想到即便是情場老手也難逃波折，婚後短短3年他就察覺妻子疑似變心，甚至還曾親自跟監。不過最後他選擇保留雙方的尊嚴，認為不需要親眼見到最難堪的抓姦畫面，體面地結束這段維持不久的婚姻。