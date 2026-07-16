遭陽明交大教授砍死　音樂教室店長也是學霸！鄰居還原私下為人

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市東區三民路一間音樂教室14日發生震驚社會的命案，陽明交大林姓教授疑似因為家族財產糾紛，竟持刀砍死紀姓連襟。據了解，死者紀男也是學霸，曾赴美求學，鄰居透露，紀男平時為人和善，事發當天還看見他一如往常帶子女出門，沒想到下午就發生憾事。

▲林男與警方對峙的畫面。（圖／地方中心翻攝，下同）

林姓教授持刀砍死連襟

回顧案發經過，林男（43歲，美籍）與紀男（48歲）是連襟關係，但兩家疑似因為音樂教室的經營權問題發生衝突，大吵一架之後幾乎10年沒有互動往來。然而，林男14日下午前往音樂教室找店長紀男，兩人說沒幾句話，他便拿出藍波刀朝紀男的頸部砍去，導致紀男動脈破裂，當場倒臥在血泊中。

警方在14日下午2時46分接獲民眾報案，抵達事發現場時，發現林男持刀站在門口準備逃離，加上屋內還有6名大人、4名孩童受困，於是連開4槍制伏林男。

▲林男案發前手提帆布袋步行前往音樂教室，袋內裝的正是犯案所使用的藍波刀。

鄰居曝死者私下為人

根據《周刊王》報導，死者紀男同樣學歷顯赫、有留美背景，鄰居透露，他平時為人和善、與鄰里互動融洽，事發當天還看見他一如往常帶子女出門，沒想到後來竟發生這樣的事情。

林男腿骨碎裂 暫無法進行筆錄

經警方調查，林男至少砍了紀男30刀。而林男被警方開槍制伏，雙腿中彈，送醫檢查發現骨頭有遭子彈擊碎的情況，雖然暫無生命危險，但傷勢非輕，目前尚不適合製作筆錄。詳細情況警方將等到林男傷勢穩定後，再進一步了解釐清。