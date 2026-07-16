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川普保留對伊軍事選項　美官員：空襲為後續行動鋪路

▲▼美國總統川普揚言要轟炸伊朗濃縮鈾核設施雲集的「鎬山」。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

為了強迫德黑蘭重啟荷莫茲海峽，美方近日對其境內發動多波強烈轟炸。美國總統川普在重啟軍事行動後獲得更多策略，甚至考慮強奪哈格島，使中東戰火再度升級。

根據3名美方官員透露，最新一波空襲鎖定雷達、飛彈與快艇等軍事設施。美軍旨在削弱德黑蘭當局的防禦，為未來可能發生的更大規模軍事任務鋪路。目前美伊衝突已邁入第5個月，在雙方和平備忘錄破裂後，戰火持續延燒。

▲▼ 伊朗宣稱攻擊約旦，公開畫面。（圖／路透）

▲伊朗宣稱攻擊約旦，公開畫面。（圖／路透）

擬奪哈格島施壓
雖然先前美以兩國聯手重創伊朗軍隊，但對方仍保有飛彈與無人機戰力。美國總統川普 (Donald Trump) 雖下令避開哈格島石油設施，但未排除派兵強奪該島的可能性。此外，美方也曾揚言攻擊納坦茲附近的鎬山地下核武設施。

華府智庫戰略暨國際研究中心專家坎西恩 (Mark Cancian) 分析，公開討論這些激進選項是一把雙面刃，雖然能向對手施加外交壓力，但容易洩露軍方行動方向。目前美國防部對此並未立即回應。

▲▼ 圖為伊朗發射飛彈。（圖／路透）

▲圖為伊朗發射飛彈。（圖／路透）

戰術奏效戰略僵持
許多批評者指出，美軍行動在戰術上雖摧毀對方大量傳統軍力，但在整體戰略上仍未能迫使德黑蘭妥協。如今伊朗對荷莫茲海峽的掌控力達到新高，即使海軍重創，依舊能利用火箭與無人機襲擊各國商船。

對此，大西洋理事會研究員貝佑敏 (Imran Bayoumi) 指出，川普近日頻頻發表強硬言論，主因是希望在未來的談判中向對方施壓，並使德黑蘭無法預測美軍動向。隨著雙方角力升級，中東戰雲短期內恐難以消散。

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