基隆工程涉綁標行賄　市府採購中心人員遭聲押

▲基隆市政府、議會等31處被進行搜索，約談17名被告、7名證人到案說明。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

檢方偵辦基隆公共工程涉綁標及行賄公務員案，昨天約談包含市議員曾紀嚴等人，經檢察官複訊後，今天凌晨向法院聲請羈押基隆市府採購中心楊姓約僱人員，曾紀嚴的妻子吳女則諭令50萬元交保。

廉政署及調查局分別接獲檢舉，指稱公司負責人何姓男子，自民國111年起承包基隆市政府公共工程標案時，疑涉綁標、圍標等違反政府採購法，此外，全案疑有行賄市府公務員，並浮報價額及勾結國民黨籍基隆市議員曾紀嚴，利用議員建議款，指定公共工程由何男承包等舞弊情事。

檢察官昨天上午指揮搜索何男等人的住居所、所屬公司，及市府採購中心、中正區公所、工務處公用事業科，與曾紀嚴服務處及基隆市議會議員辦公室等共計31處。

辦案人員並約談何男、楊男、中正區公所傅姓區長、工務處公用事業科顧姓科長、曾紀嚴及曾紀嚴的妻子吳姓女子等共17名被告，及7名證人到案說明。

截至今天凌晨3時許，經檢察官複訊後，依違反政府採購法，除聲押楊男外，並諭令2名葉姓男子各以20萬元交保，何男所屬公司副總經理陳姓女子限制住居，另陳姓男子及吳女則依涉犯貪污治罪條例，諭令50萬元交保，何男所屬公司副理何姓男子10萬元交保。