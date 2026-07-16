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麻衣第一次買股票就賺4倍：跟前夫學的

▲▼佐籐麻衣。（圖／翻攝自臉書／佐籐麻衣）

▲佐籐麻衣坦言受朋友及前夫影響，開始學習投資。（圖／翻攝自臉書／佐籐麻衣，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人佐籐麻衣近日在社群坦言，這幾年是受到周邊朋友影響，也開始跟著前夫王泉仁學習投資，第一次買股票就翻了4倍。同時她也稱讚，台灣人投資概念建立得早，日本比較沒有。

近年開始學投資　跟著前夫王泉仁入門

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麻衣表示，現在通膨物價高，錢會一直縮水，所以買金塊也好，買股票也好，就是要分散投資，但她是直到最近這幾年，才開始跟著前夫和周邊朋友學投資。

▲▼佐籐麻衣。（圖／翻攝自臉書／佐籐麻衣）

第一次買股票就翻4倍　1.7萬日圓漲到6.8萬

麻衣分享，她第一次買股票，買了1萬7000日圓（約台幣3370元）的股票一張（日股100股），最後漲到6萬8000日圓（約台幣1萬3485元）賣掉，但她未透露是哪家公司。

看好半導體、貴金屬回收和AI供應鏈

麻衣說，她目前最看好的是半導體工程需要的工廠，像是她在2萬日圓（約台幣3980元）購入的記憶體大廠鎧俠（285A.JP），還有貴金屬回收、銀行和AI供應鏈等。不過，她強調，這些都是她的個人經驗分享，不是投資建議。

麻衣：台灣人投資概念建立得比較早

麻衣直言，「我是覺得台灣人（建立）投資概念比較早，大家都從小就開始，日本的話比較少有這個概念。」

▲▼佐籐麻衣。（圖／翻攝自臉書／佐籐麻衣）

▲▼佐籐麻衣。（圖／翻攝自臉書／佐籐麻衣）

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