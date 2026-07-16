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輝達傳合作川崎重工　打造AI機器人造船廠

記者葉國吏／綜合報導

日本「川崎重工」與美國科技巨擘「輝達」展開深度合作，計劃在日本香川縣的坂出工廠打造全新智慧造船系統，利用虛擬技術全面提升產能，藉此因應嚴重缺工。

▲輝達執行長黃仁勳現身日本秋葉原。（圖／網友授權提供）

▲輝達執行長黃仁勳現身日本秋葉原。（圖／網友授權提供）

根據日經亞洲報導，這項先進的造船計畫將落腳於「川崎重工」的主要基地。雙方合作的核心在於導入數位孿生技術，在虛擬空間中完整模擬出真實的船廠運作環境，讓工程人員能在無風險的數位環境中進行各項測試。

人工智慧技術優化流程
除了環境模擬之外，這套全新系統也將在設計、材料採購、實際製造以及最後的品質管理等關鍵作業流程中，全面部署先進的人工智慧代理人，藉由智慧化演算法的輔助，達到顯著提高生產效率的目標。

面對國內工程師與技術勞工極度匱乏的產業危機，兩家大廠也正攜手研發具備人工智慧功能的造船機器人，希望透過高度自動化的設備，替造船廠分擔繁重的工作，以求能解決長期困擾日本重工業的勞動力缺口。

研發四足機器人助焊接
「川崎重工」目前正積極開發能夠適應複雜地形的四足機器人，這類智慧機器人未來將能夠自主行走至危險或狹窄的工作現場，並在沒有人力的直接介入下，安全且精準地完成大型金屬結構零件的焊接工作。

為了解決機器人開發過程的繁雜測試，業者也計劃在研發階段全面採用「輝達」所提供的模擬平台，這項作法能大幅縮短實體部署的調整時間，加速智慧機器人投入第一線生產的速度，開啟科技造船的新時代。

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