持有電子煙就罰　立委：查獲應當場驗毒

記者黃翊婷／綜合報導

立法院衛環委員會15日正式逐條審查《菸害防制法》修正草案，將過去使用電子煙才處罰，擴大至「持有」即可裁罰。立委劉建國表示，此次修法不僅要嚴管電子煙，更要全面禁絕依托咪酯，「除了沒入以及罰款外，是不是也應該當場進行毒品反應篩檢？」

▲劉建國提議，警政署查獲電子菸就要驗毒。（資料照／記者李毓康攝）

立委劉建國15日在臉書發文表示，衛環委員會正式逐條審查《菸害防制法》修正草案，為了防止喪屍菸彈、毒駕持續危害國人安全，這次修法特別修正第15條及第37條之1，將過去使用電子煙才處罰，擴大至持有即可裁罰。

劉建國指出，不分朝野均支持這個修法方向，此次修法不僅要嚴管電子煙，更希望能全面禁絕依托咪酯，如果第一線的警察或教師發現民眾、學生使用電子煙，「除了沒入以及罰款外，是不是也應該當場進行毒品反應篩檢？」

劉建國認為，如果只是單純沒入、罰款，沒有查驗當事人是否有施用依托咪酯或其他毒品，那麼此次修法恐怕還是無法達到社會大眾的期待，這個觀點獲得在場共同審查的委員們認同，所以他希望法務部、警政署必須朝這個方向研擬相關辦法。

另外，劉建國呼籲，電子煙造型多變，甚至能偽裝成手搖杯造型，就連衛福部長石崇良也無法立刻分辨，因此，他提出附帶決議，要求衛福部會同警政署、教育部，共同研訂電子煙的辨識、認定及查緝標準作業程序，以便讓第一線人員能迅速分辨，才能達到嚴打毒駕、共同防堵新興毒品危害的效果。

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