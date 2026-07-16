蘋果錢包超神功能再加一　3步驟「支付、會員、載具」全搞定

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果錢包近期便捷功能不斷更新，繼數位身分證、北捷直接刷後， 15日再度宣布與7-11完成合作，將uniopen會員直接整合至Apple 錢包中，以往需要先刷載具、出示會員條碼等繁瑣步驟，現在一次整合成只要綁定成功後，刷完即可一次到位，《ETtoday新聞雲》也整理設定步驟，讓大家順利享受科技生活。

以往在超商購物時，往往需要依序完成報電話、出示會員條碼、切換付款工具及存入電子發票等多個步驟，不僅增加等待時間，也可能產生個人資訊於公開場合曝露的疑慮，但蘋果15日宣布，uniopen 會員現在可以直接加入 Apple 錢包，使用 Apple Pay 付款時，可於結帳時自動帶入會員身分，同步完成支付、OPENPOINT累積及電子發票存入，讓結帳流程更加流暢、安全且便利。

uniopen會員綁定 Apple 錢包步驟

步驟一：開啟OPEN POINT APP首頁、點選右上角點會員條碼

步驟二：點選下方會員卡加入Apple 錢包

步驟三：點選新增至 Apple 錢包 完成會員綁定

當完成綁定後，uniopen的會員就會自動加入到Apple錢包中，這時候如果平常就有使用uniopen習慣的民眾，只要感應uniopen信用卡，即可直接將統一發票編號等一次感應，自動累積點數、支付，讓整體流程更加順暢。