蘋果2026 BTS教育方案登場！折扣、贈品都縮水　完整價格一次看

記者蘇晟彥／綜合報導
蘋果年度盛事「Back to School（BTS）」方案2026出爐，但日前在MacBook、iPad等大漲價後，今年BTS方案也迎來歷年最大調整，往年直接贈送AirPods2、Apple Pencil的好康更改為贈送最高4,800元的禮品卡（Apple Store Gift Card ），而整體折扣相較於2025年也增加了約2%左右。
▼蘋果今年BTS方案迎來調整，每年都直接贈送商品更改為贈送禮物卡。
今年在教育方案推出前，蘋果在MacBook、iPad等產品進行過一波調漲，漲幅落在約20%左右，因此在今年教育方案推出前，一直有不少傳聞認為今年可能會取消，以因應記憶體短缺的挑戰。但在16日蘋果終於公布完整方案，在價格上可參考下方表格，整體折扣相較以往再度縮水，都貴上約2%左右，再加上先前的漲幅，今年要入手的門檻會再稍微提高，完整產品的價格可參考下方表格。
此外，今年入手MacBook 、iPad系列也更改為直接贈送禮品卡（Apple Store Gift Card），分別為
・MacBook Pro 4,800元
・MacBook Air 3,200元
・iPad Pro 3,200元
・iPad Air 3,200元
但以往除了蘋果本身推出教育方案外，不少經銷商也會加碼搶買氣，對於蘋果產品有需求的民眾，不妨再等等，看一下其他優惠是否適合自身現行狀況使用。
Apple BTS 教育優惠價格對照表 (2025 vs 2026)
更新時間：2026 年 7 月 | 單位：新台幣 (NT$)
|產品線 (基礎規格)
|2025 原價
|2025 教育價
|2026 原價
|2026 教育價
|MacBook Neo 13 吋 (A18 Pro)
|-
|-
|$22,900
|$19,900
|MacBook Air 13 吋
|$34,900 (M4)
|$31,400
|$42,900 (M5)
|$39,590
|MacBook Air 15 吋
|$41,900 (M4)
|$38,400
|$49,900 (M5)
|$46,590
|MacBook Pro 14 吋 (基礎)
|$54,900 (M4)
|$51,400
|$64,900 (M5)
|$61,690
|MacBook Pro 14 吋 (進階)
|$67,900 (M4 Pro)
|$62,650
|$84,900 (M5 Pro)
|$79,790
|MacBook Pro 16 吋
|$84,900 (M4 Pro)
|$77,900
|$99,900 (M5 Pro)
|$93,190
|Mac mini
|$19,900 (M4)
|$16,400
|$26,900 (M4)
|$23,490
|Mac Studio
|-
|-
|$84,900 (M4 Max)
|$78,090
|產品線 (基礎規格)
|2025 原價
|2025 教育價
|2026 原價
|2026 教育價
|iPad (基礎款)
|-
|-
|$14,900
|$14,200
|iPad mini
|$16,900
|$14,900
|-
|-
|iPad Air 11 吋
|$19,900 (M3)
|$18,200
|$24,900 (M4)
|$23,200
|iPad Air 13 吋
|$26,900 (M3)
|$25,200
|$31,900 (M4)
|$30,200
|iPad Pro 11 吋
|$34,900 (M4)
|$31,400
|$39,900 (M4)
|$36,600
|iPad Pro 13 吋
|$45,900 (M4)
|$42,400
|$50,900 (M4)
|$47,500
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