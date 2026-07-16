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蘋果2026 BTS教育方案登場！折扣、贈品都縮水　完整價格一次看

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果年度盛事「Back to School（BTS）」方案2026出爐，但日前在MacBook、iPad等大漲價後，今年BTS方案也迎來歷年最大調整，往年直接贈送AirPods2、Apple Pencil的好康更改為贈送最高4,800元的禮品卡（Apple Store Gift Card ），而整體折扣相較於2025年也增加了約2%左右。

>>完整蘋果2026 BTS教育方案請點此

▼蘋果今年BTS方案迎來調整，每年都直接贈送商品更改為贈送禮物卡。

▲▼ 。（圖／Apple）

今年在教育方案推出前，蘋果在MacBook、iPad等產品進行過一波調漲，漲幅落在約20%左右，因此在今年教育方案推出前，一直有不少傳聞認為今年可能會取消，以因應記憶體短缺的挑戰。但在16日蘋果終於公布完整方案，在價格上可參考下方表格，整體折扣相較以往再度縮水，都貴上約2%左右，再加上先前的漲幅，今年要入手的門檻會再稍微提高，完整產品的價格可參考下方表格。

此外，今年入手MacBook 、iPad系列也更改為直接贈送禮品卡（Apple Store Gift Card），分別為

・MacBook Pro 4,800元
・MacBook Air 3,200元
・iPad Pro 3,200元
・iPad Air  3,200元

但以往除了蘋果本身推出教育方案外，不少經銷商也會加碼搶買氣，對於蘋果產品有需求的民眾，不妨再等等，看一下其他優惠是否適合自身現行狀況使用。

Apple BTS 教育優惠價格對照表 (2025 vs 2026)

更新時間：2026 年 7 月 | 單位：新台幣 (NT$)

產品線 (基礎規格) 2025 原價 2025 教育價 2026 原價 2026 教育價
MacBook Neo 13 吋 (A18 Pro) - - $22,900 $19,900
MacBook Air 13 吋 $34,900 (M4) $31,400 $42,900 (M5) $39,590
MacBook Air 15 吋 $41,900 (M4) $38,400 $49,900 (M5) $46,590
MacBook Pro 14 吋 (基礎) $54,900 (M4) $51,400 $64,900 (M5) $61,690
MacBook Pro 14 吋 (進階) $67,900 (M4 Pro) $62,650 $84,900 (M5 Pro) $79,790
MacBook Pro 16 吋 $84,900 (M4 Pro) $77,900 $99,900 (M5 Pro) $93,190
Mac mini $19,900 (M4) $16,400 $26,900 (M4) $23,490
Mac Studio - - $84,900 (M4 Max) $78,090
產品線 (基礎規格) 2025 原價 2025 教育價 2026 原價 2026 教育價
iPad (基礎款) - - $14,900 $14,200
iPad mini $16,900 $14,900 - -
iPad Air 11 吋 $19,900 (M3) $18,200 $24,900 (M4) $23,200
iPad Air 13 吋 $26,900 (M3) $25,200 $31,900 (M4) $30,200
iPad Pro 11 吋 $34,900 (M4) $31,400 $39,900 (M4) $36,600
iPad Pro 13 吋 $45,900 (M4) $42,400 $50,900 (M4) $47,500

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