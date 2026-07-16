蘋果2026 BTS教育方案登場！折扣、贈品都縮水　完整價格一次看

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果年度盛事「Back to School（BTS）」方案2026出爐，但日前在MacBook、iPad等大漲價後，今年BTS方案也迎來歷年最大調整，往年直接贈送AirPods2、Apple Pencil的好康更改為贈送最高4,800元的禮品卡（Apple Store Gift Card ），而整體折扣相較於2025年也增加了約2%左右。

>>完整蘋果2026 BTS教育方案請點此

▼蘋果今年BTS方案迎來調整，每年都直接贈送商品更改為贈送禮物卡。

今年在教育方案推出前，蘋果在MacBook、iPad等產品進行過一波調漲，漲幅落在約20%左右，因此在今年教育方案推出前，一直有不少傳聞認為今年可能會取消，以因應記憶體短缺的挑戰。但在16日蘋果終於公布完整方案，在價格上可參考下方表格，整體折扣相較以往再度縮水，都貴上約2%左右，再加上先前的漲幅，今年要入手的門檻會再稍微提高，完整產品的價格可參考下方表格。

此外，今年入手MacBook 、iPad系列也更改為直接贈送禮品卡（Apple Store Gift Card），分別為

・MacBook Pro 4,800元

・MacBook Air 3,200元

・iPad Pro 3,200元

・iPad Air 3,200元

但以往除了蘋果本身推出教育方案外，不少經銷商也會加碼搶買氣，對於蘋果產品有需求的民眾，不妨再等等，看一下其他優惠是否適合自身現行狀況使用。