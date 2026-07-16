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員工發抖音「你像狗一樣跑過來」　羅技中國涉辱遭罰95萬

▲▼羅技最新影片引發「辱華」爭議。（圖／翻攝微薄）

▲羅技授權經銷商員工發抖音引發爭議。（圖／翻攝微博，下同）

記者許力方／綜合報導

羅技（Logitech）中國授權經銷商上海百事得電子有限公司，日前因在抖音發布一句「當我一降價，你還不是像狗一樣跑過來」的影片大炎上。中國國家企業信用資訊公示系統近日公布裁罰結果，上海市靜安區市場監督管理局認定該廣告含有侮辱性內容，違反《廣告法》相關規定，裁處罰款20萬元人民幣（約台幣95萬元）。

擅自發布促銷影片　跳過內部審核流程

根據行政處罰決定書，上海百事得電子有限公司為羅技中國授權經銷商，並獲授權營運抖音平台「羅技G官方旗艦店」，販售羅技、羅技G及Blue等品牌電腦周邊產品。自2021年起，羅技中國也將官方抖音帳號「羅技」交由該公司營運團隊管理。

調查指出，今年3月25日至26日期間，該公司在官方抖音帳號發布降價促銷影片，文案寫下「當我一降價，你還不是像狗一樣跑過來」，引發爭議。涉案文案由公司短影音營運人員參考抖音熱門影片及剪輯模板製作，目的是藉由話題性提升影片瀏覽量，吸引消費者前往官方旗艦店購買產品。

不過，主管機關認定，影片發布前未依公司內部程序完成廣告審核，且內容客觀上有貶抑、侮辱消費者人格之虞，容易造成負面觀感，違反社會善良風俗。

羅技致歉　經銷商完成下架整改

事件曝光後，「羅技侮辱消費者」一度登上微博熱搜。上海百事得隨即將涉案影片永久下架，並全面檢視過往發布內容，同時調整內部作業流程，包括區分影片製作與發布權責、建立更嚴格的審核機制，以及加強輿情監控與員工教育訓練。

羅技中國當時也發布聲明致歉，表示「羅技G官方旗艦店」由授權經銷商上海百事得電子有限公司負責營運，此次違規內容為員工未經羅技中國行銷素材審核即擅自發布，嚴重違反品牌規範。公司對此向消費者表達歉意，並承諾檢討對授權店鋪行銷管理制度，避免類似事件再次發生。

▲▼員工發抖音「你像狗一樣跑過來」　羅技中國涉辱遭罰95萬。（圖／翻攝微博）

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