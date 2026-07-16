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密室逃脫「扮吊死鬼」奪命！媽淚揭搶救過程：醫看勒痕叫我們報警

▲密室逃脫女員工扮演吊死鬼窒息身亡，死者母親淚訴搶救經過。（圖／翻攝自Threads／plgm_0827）

▲密室逃脫女員工扮演吊死鬼窒息身亡，死者母親淚訴搶救經過。（圖／翻攝自Threads／plgm_0827）

記者閔文昱／綜合報導

台北市信義區知名密室逃脫工作室「邏思起子」今年5月發生奪命工安意外，29歲吳姓女員工「拉拉」在恐怖主題《永春醫院》中扮演「吊死鬼」時，疑似遭道具繩索勒住頸部，導致長時間窒息，送醫搶救5天後仍宣告不治。近日死者母親首度登上Podcast節目《閨蜜該該叫》還原事發經過，哽咽透露，醫師看到女兒脖子上的勒痕後，第一時間就要求家屬報警，「救不活了，沒有奇蹟了。」

▲▼「邏思起子」密室逃脫遊戲「永春醫院」傳出女員工扮吊死鬼險窒息身亡意外。（圖／翻攝「邏思起子」官網）

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▲「邏思起子」密室逃脫遊戲「永春醫院」發生女員工扮吊死鬼險窒息身亡意外。（圖／翻攝「邏思起子」官網）

母親淚揭搶救過程　醫師一看勒痕就要求報警

死者母親表示，丈夫接獲通知後第一時間趕往醫院，沒想到醫師看到女兒傷勢後，並未先與業者溝通，而是直接要求家屬報警。她透露，醫師認為女兒頸部勒痕深到令人難以置信，不解怎麼會發生如此嚴重的意外；而擔任警察的兒子也在第一時間致電提醒她，要有心理準備，因為妹妹送醫時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

她回憶，院方原本表示需持續觀察13天，家人每天都抱著最後一絲希望替女兒祈禱，但她查閱相關資料後得知，若窒息時間長達20至25分鐘，生還機率極低，心裡其實已有最壞打算。直到女兒昏迷第3天，醫院通知瞳孔已放大，她當下就明白代表什麼，忍不住落淚表示：「其實就知道回不來了，沒有奇蹟了。」最終，家屬在第5天忍痛決定拔管，不願再讓女兒繼續受苦。

▲▼「邏思起子」密室逃脫遊戲「永春醫院」傳出女員工扮吊死鬼險窒息身亡意外，警方獲報到場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方獲報到場。（圖／記者張君豪翻攝）

玩家誤認是演出　同事查看才驚覺已OHCA

回顧事件，5月10日晚間，吳女在「邏思起子」信義旗艦館《永春醫院》關卡中飾演「吊死鬼」，疑似因道具繩索纏住頸部導致窒息。由於她當時不斷掙扎，現場玩家一度誤以為是劇情演出的一部分，直到她遲遲未再現身，同事前往查看，才發現她臉色發青、已失去呼吸心跳，隨即將她救下並緊急送醫。

雖然吳女送醫後一度恢復微弱生命跡象，但因長時間腦部缺氧，最終仍回天乏術。家屬事後質疑業者未落實安全管理，已提出相關告訴，全案目前朝過失致死等方向偵辦。日前工作室負責人及現場員工分別獲30萬元、10萬元交保，並限制出境、出海；台北市勞動檢查處也已勒令停業並裁罰70萬元，至於詳細事故原因及責任歸屬，仍待檢警進一步調查釐清。

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