30歲男暴瘦5公斤還貧血！就醫才知是「不吃2食物」害的

▲30歲男子長期過度限制飲食，導致缺鐵性貧血。（示意圖／路透社）



記者柯振中／綜合報導

夏天不少人因天氣炎熱而食慾下降，不過外科醫師陳榮堅提醒，食慾不振不一定只是高溫所致，也可能與缺鐵性貧血、甲狀腺功能低下或腸胃道疾病等健康問題有關。他分享，一名30歲男子因長期過度限制飲食導致缺鐵性貧血，不僅一個月暴瘦5公斤，還出現食慾不振，經調整飲食與治療後才逐漸恢復健康。

30歲男暴瘦5公斤 竟是長期飲食失衡惹禍

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外科醫師陳榮堅分享，曾有一名30歲男子因短短1個月內體重驟減5公斤，加上食慾明顯變差，擔心罹患重大疾病而趕緊就醫。檢查發現，男子血色素僅9g/dL，遠低於男性正常值13至18g/dL，醫療團隊一度懷疑與癌症有關，因此安排進一步檢查。

▲30歲男子長期過度限制飲食，導致缺鐵性貧血。（示意圖／路透社）



進一步檢查後，男子並未發現癌症或其他重大疾病，但抽血顯示鐵質只有20，遠低於男性正常值至少65。由於男性出現缺鐵性貧血並不常見，醫師深入詢問生活習慣後才得知，男子一年半前健康檢查發現膽固醇與血壓偏高，之後便幾乎完全不吃紅肉與海鮮，長期維持近乎全素飲食，也沒有額外補充鐵質等營養素，最終導致缺鐵性貧血。

補充鐵質治療 3個月恢復正常

陳榮堅指出，嚴重缺鐵性貧血時，身體會優先將血液供應給腦部、心臟及腎臟等重要器官，腸胃道血流因此減少，進而影響消化功能，導致患者出現食慾不振等症狀。

陳榮堅提醒，食慾不振除了炎熱天氣外，也可能與甲狀腺功能低下、貧血或腸胃道疾病等因素有關，若症狀持續或合併體重異常下降，應盡快就醫檢查，找出真正原因。