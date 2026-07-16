　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

30歲男暴瘦5公斤還貧血！就醫才知是「不吃2食物」害的

▲▼冷鏈,海鮮,屠宰,牛肉,豬肉。（圖／路透社）

▲30歲男子長期過度限制飲食，導致缺鐵性貧血。（示意圖／路透社）

記者柯振中／綜合報導

夏天不少人因天氣炎熱而食慾下降，不過外科醫師陳榮堅提醒，食慾不振不一定只是高溫所致，也可能與缺鐵性貧血、甲狀腺功能低下或腸胃道疾病等健康問題有關。他分享，一名30歲男子因長期過度限制飲食導致缺鐵性貧血，不僅一個月暴瘦5公斤，還出現食慾不振，經調整飲食與治療後才逐漸恢復健康。

30歲男暴瘦5公斤　竟是長期飲食失衡惹禍

[廣告]請繼續往下閱讀...

外科醫師陳榮堅分享，曾有一名30歲男子因短短1個月內體重驟減5公斤，加上食慾明顯變差，擔心罹患重大疾病而趕緊就醫。檢查發現，男子血色素僅9g/dL，遠低於男性正常值13至18g/dL，醫療團隊一度懷疑與癌症有關，因此安排進一步檢查。

▲▼冷鏈,海鮮,屠宰,牛肉,豬肉。（圖／路透社）

▲30歲男子長期過度限制飲食，導致缺鐵性貧血。（示意圖／路透社）

進一步檢查後，男子並未發現癌症或其他重大疾病，但抽血顯示鐵質只有20，遠低於男性正常值至少65。由於男性出現缺鐵性貧血並不常見，醫師深入詢問生活習慣後才得知，男子一年半前健康檢查發現膽固醇與血壓偏高，之後便幾乎完全不吃紅肉與海鮮，長期維持近乎全素飲食，也沒有額外補充鐵質等營養素，最終導致缺鐵性貧血。

補充鐵質治療　3個月恢復正常

陳榮堅指出，嚴重缺鐵性貧血時，身體會優先將血液供應給腦部、心臟及腎臟等重要器官，腸胃道血流因此減少，進而影響消化功能，導致患者出現食慾不振等症狀。

陳榮堅提醒，食慾不振除了炎熱天氣外，也可能與甲狀腺功能低下、貧血或腸胃道疾病等因素有關，若症狀持續或合併體重異常下降，應盡快就醫檢查，找出真正原因。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
8億人瑞秘婚女看護「搶人大戰」首開庭！　孫子認罪、媳不認
佀廣洋遭爆「北大期末考作弊」！　他秀LINE對話
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲男暴瘦5公斤還貧血！就醫才知是「不吃2食物」害的

密室逃脫「扮吊死鬼」奪命！媽淚揭搶救過程：醫看勒痕叫我們報警

精神反芻思考有毒比熬夜更傷身　3招重塑大腦找回主導權

只用水沖沒用！保溫瓶「滑滑的」就是生物膜　不拿刷子根本洗不掉

快訊／22:44嘉義梅山規模4「極淺層地震」　最大震度4級

ETtoday新聞雲「致癌油風暴」互動專題　一站查3萬筆流向與退換貨

高鐵椅背上「灰色圓柱」是幹啥的？內行曝真實用途：非掛包包用

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　一票爆共鳴！醫師揭真相：是真的

深入追蹤新型債務危機　ETtoday奪新世代金融傳播獎

防洪排砂奏效！巴威來襲石門水庫入流2.48億立方米...近10年最大

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

法國0:2慘敗西班牙出局　姆巴佩開砲：配不上四強　亞馬爾6殺封神闖決賽

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

30歲男暴瘦5公斤還貧血！就醫才知是「不吃2食物」害的

密室逃脫「扮吊死鬼」奪命！媽淚揭搶救過程：醫看勒痕叫我們報警

精神反芻思考有毒比熬夜更傷身　3招重塑大腦找回主導權

只用水沖沒用！保溫瓶「滑滑的」就是生物膜　不拿刷子根本洗不掉

快訊／22:44嘉義梅山規模4「極淺層地震」　最大震度4級

ETtoday新聞雲「致癌油風暴」互動專題　一站查3萬筆流向與退換貨

高鐵椅背上「灰色圓柱」是幹啥的？內行曝真實用途：非掛包包用

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　一票爆共鳴！醫師揭真相：是真的

深入追蹤新型債務危機　ETtoday奪新世代金融傳播獎

防洪排砂奏效！巴威來襲石門水庫入流2.48億立方米...近10年最大

新竹教授砍死妹夫！父親被起底「也是學霸」　是大學退休教授

員工發抖音「你像狗一樣跑過來」　羅技中國涉辱遭罰95萬

索尼「淘汰光碟」風波持續擴大　惹全球怒墨西哥議員開槍告壟斷

擔心塗了好黏？3款「男性防曬乳」推薦　清爽不泛白

「最貪執行長」徐漢涉貪判25年！考績竟拿甲等　中油：已撤銷重評

上海「噴水人像」宛如邪教儀式！網嚇瘋驚呼：誤闖冥界

30歲男暴瘦5公斤還貧血！就醫才知是「不吃2食物」害的

Xbox大裁員重創《毀滅戰士》開發商　製作人怒批：遊戲業經營出問題

「巴拉圭博覽會」台灣參展規模創新高　我商對其成長潛力高度信心

華爾街大亨重押3000億成「台積電信徒」　基金最大持股曝光

周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲

生活熱門新聞

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

高鐵椅背上灰色圓柱用途曝光　不是拿來掛包包

Joeman地獄片「被這2位圈粉」　大票人喊+1：EQ高到嚇人

保溫瓶「滑滑的」就是生物膜

快訊／22:44嘉義梅山規模4「極淺層地震」

滑Threads領免費手機！　台女1舉動「400萬存款全空」

密室逃脫扮鬼身亡　母淚揭醫師要求報警內幕

好市多大媽「自組內褲ETF」　11萬人轟爆：超丟臉

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

精神反芻思考有毒比熬夜更傷身

30歲男暴瘦5公斤還貧血！竟是不吃2食物害的

ETtoday推出「致癌油風暴」互動專題

砍死連襟！密西根同窗曝他性格「冷漠孤僻」

更多熱門

相關新聞

反覆眩暈小心「腦幹中風」　醫揭3警訊：出血死亡率8成

反覆眩暈小心「腦幹中風」　醫揭3警訊：出血死亡率8成

一般人想到腦中風，首先出現在腦海的畫面多是突然手腳無力、嘴角歪斜或說話不清。醫師說，有種較隱蔽的「腦幹中風」，初期往往沒有這些症狀，而是強烈眩暈、複視、走路不穩等異常，很容易被誤認為太累、感冒或耳朵問題，導致延誤就醫，提醒若相關不適反覆出現且久未改善，務必提高警覺。

驚見胰臟長4顆腫瘤！38歲女星「當場崩潰」

驚見胰臟長4顆腫瘤！38歲女星「當場崩潰」

女嬰噴射狀嘔吐暴瘦脫水　醫揪出「幽門狹窄」作祟

女嬰噴射狀嘔吐暴瘦脫水　醫揪出「幽門狹窄」作祟

失戀不是脆弱！神經科學曝復原時間

失戀不是脆弱！神經科學曝復原時間

台灣3人1人中　醫示警：脂肪肝恐折壽4年

台灣3人1人中　醫示警：脂肪肝恐折壽4年

關鍵字：

缺鐵性貧血食慾不振暴瘦節食健康警訊

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

高雄校園霸凌！議員《鐵拳教育》金句轟特權

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

可樂、雄獅9月起「取消配房」　不與領隊住

高鐵椅背上灰色圓柱用途曝光　不是拿來掛包包

帥警當男公關　「只能寵我哦」詐女客100萬

四叉貓曝佀廣洋大學作弊證據　同一人代寫答案

黃仁勳現身日本秋葉原！重逢30年前救命恩人

跌太兇也有事！3檔「抓去關」新名單　明起處置到7／29

大姊夫痛殺二姊夫！三妹「重回命案教室」整理　滿臉凝重

味全龍何宗旂任意引退！職棒生涯不到1年

青安3.0將拍板　鄉民可買房：新的替死鬼

8億人瑞秘婚女看護　首開庭孫認罪

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面