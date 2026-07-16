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菸盒警示圖文擬增至85%　立委憂拖慢修法阻毒駕時程

▲▼立法院社福衛環委員會審查菸害防治法修正案。（圖／取自國會頻道）

▲立法院社福衛環委員會審查菸害防制法修正案。（圖／取自國會頻道）

記者錢雅慧／台北報導

立法院社福衛環委員會昨天初審《菸害防制法》修正草案，此次修法主要針對近來毒駕事件頻傳，電子煙成為新興毒品載體，因而希望遏止毒駕與毒品進入校園。朝野立委也針對菸品容器健康警示圖文面積提高至85%展開討論，有立委認為應優先處理毒駕議題，若將其他層面也列入討論，憂心將拖延立法時程。

此次《菸害防制法》修正草案，主要考量類菸品（如電子煙）載具流通涉及毒品及管制藥品濫用風險，因此擬將製造、輸入、販賣、供應及展示類菸品行為均以刑罰處罰，且任何人不得持有類菸品和其組合元件，違者將處3萬元到10萬元罰鍰，但多數條文朝野未有共識，均保留送朝野協商。

立委王正旭則提案擴大菸品容器警示圖文面積至85%，他認為，現行規範50%相對來說威嚇力並不足夠。全球已有140個國家與地區執行警示圖文政策，包含紐西蘭、泰國、香港與印度等地的警示面積都已超過85%的門檻，台灣目前50%在國際間屬於中後段班，希望透過將面積提高至85%，讓台灣防制菸害的規範能進入前段班。

立委游顥認為，此次修法主要是關注毒駕和毒品入侵校園議題，與警示圖文面積擴大沒有相關，這部分在2年多時任立委林為洲擔任召委時，國健署前署長吳昭軍也認為圖示其實沒有直接關連，因此建議應優先處理毒駕和入侵校園這一塊，避免那麼多交鋒反而讓重要的事情拖延到。

立委林淑芬則支持擴大警示圖文面積，她強調，必須讓年輕人清楚看到抽菸會生病、致癌的真實風險，藉此打破菸商的行銷包裝。最終會議主席裁示此條文依照王正旭修正動議通過，後續仍須送立法院院會完成三讀程序。

業界認為，現行50%警示圖文規範施行迄今僅約2年，相關業者甫完成包裝轉換及供應鏈調整，短期內若要再次全面更換產品包裝，亦可能造成現有包材、已完成生產之產品及合法庫存大量報廢；且此次修法版本並非行政機關原提出的修法對案，迄今尚未就提高比例的政策必要性相關配套措施，提出完整說明或公開評估資料。

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