毒油裡的苯駢芘如何致癌？醫曝「無急性症狀」：但會改寫你的DNA

▲腎臟科醫師林軒任說明致癌油裡的一級致癌物苯駢芘，是如何傷害人體。（示意圖，鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

致癌油事件不斷延燒，不少人好奇一級致癌物「苯駢芘」（BaP）吃下肚究竟會產生什麼影響。腎臟科醫師林軒任近日透過影片和文字簡單說明，苯駢芘和大家熟知的毒不同，幾乎沒有急性症狀，更像是偷偷改寫人體細胞DNA說明書的破壞者，長期下來錯誤被細胞一代一代複製，最後失控形成癌細胞，其可怕之處不在於症狀會有多痛，而是它很安靜。

偷偷改寫細胞DNA說明書 一代一代複製錯誤

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林軒任日前在粉專及個人網站幫大家科普「苯駢芘」是如何傷害人體。林軒任形容，苯駢芘是個悄悄潛入人體的破壞者或駭客，摸進細胞核心找到運作的說明書，然後偷偷在DNA上改掉幾個關鍵字。

隨著細胞一代代將錯誤複製下去，等到錯誤累積在控制生長的關鍵閘門上，細胞會失控開始無限自我複製，這便是癌細胞的起點。「它的可怕，不在當下的痛，而在漫長歲月裡的耐力。」

邊緣人2次變身徹底黑化 加速癱瘓抑癌基因

林軒任說明，苯駢芘最初進入人體時，其實是個近乎無害的邊緣人，不太跟別人反應，本該很快被排出。可肝臟為了幫助代謝解毒，偵測到苯駢芘後，先後進行2次氧化，意外讓苯駢芘被改造成毒性更強的致癌物，醫學界簡稱BPDE（苯并[a]芘二醇環氧化物）。

經過2次變身後的BPDE性格180度大轉變，會像強力膠黏附在DNA上形成畸形產物「DNA加合物」，且精準攻擊抑癌基因P53的關鍵位置。一旦P53被BPDE破壞，細胞就失去防癌機制，錯誤基因不斷累積，癌症就可能開始加速。

苯駢芘致癌分水嶺差很大 吸進去vs.吃進去

不過林軒任藥大家別恐慌，因為苯駢芘致癌證據最強、數字最驚人的案例，絕大多數來自長期吸入或接觸菸霧、燒烤油煙與工業廢氣。

若是「吃進去」，一般醫學研究顯示，苯駢芘與大腸癌、胃癌之間並沒有明確關聯。反而是「吸入」特別致命，因為苯駢芘被吸入肺部後，會直接黏在脆弱的肺泡表面，在缺乏強大解毒系統下，長期累積恐引發嚴重的局部傷害。「同樣是苯駢芘，天天抽菸、把油煙吸進肺裡，跟幾個月甚至幾年才偶爾在餐廳吃到一次，兩者的風險等級是天壤之別。」

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。



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