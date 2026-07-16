玩家的合法外掛！「電競耳機」全面解析：決勝關鍵不在音質

▲電競耳機多數是搭配 PC 電腦或是遊戲主機，加上遊戲時亢奮的狀態，讓使用情境具有獨特之處。（圖／記者黃肇祥攝）

過往提到電競耳機，許多玩家都會笑稱是「智商稅」，認為不過是外殼加上 RGB 燈效、刻意強化重低音表現，對於遊戲幫助有限。實際並非如此！真正的電競耳機可以提供明確的方向感、清晰的通話品質以及讓人放心的穩定配戴感，是提升遊戲勝率的關鍵配件。然而，電競耳機與一般普通耳機有哪些差別？本次專題《ETtoday 科技雲》就透過訪問多名專家，完整解析電競耳機的規格秘辛。

電競耳機使用情境大不同，音質不是優先

你什麼時候會戴上耳機呢？或許是日常通勤、讀書以及工作時，透過連接手機聽音樂或播放 Podcast，在忙碌之餘享受悠閒時光，多數時候這讓人感到放鬆且自在。然而，當遊戲玩家戴起電競耳機，那可是戰爭開打的訊號，用戶會處於血脈賁張的亢奮狀態，且多數搭配的設備不是行動裝置，而是 PC 電腦或遊戲主機。截然不同的使用情境，造就了電競耳機從裡至外皆有不一樣的設計重點，而「音質」往往不是最優先被考慮的項目。

就以外型來說，雖然所有耳罩式耳機都在追求舒適度，但華碩 ROG 產品經理 Eason 便向《ETtoday 科技雲》表示，玩遊戲時，用戶會處於高心率的狀態，比起單純聽音樂更容易流汗，所以電競耳機光是耳罩的材質就要特別下功夫挑選。例如 ROG 電競耳機不只考慮了親膚性，更要注重耐髒以及對汗水的耐受度。Eason 坦言，所有耳機品牌發表新品之前，都會找目標客群進行試戴調查，但 ROG 是與電競選手合作，讓耳機在設計更契合玩家的實際使用情境，滿足長時間玩遊戲所需要的穩定度與舒適度。

在規格上，電競耳機更重要的是「低延遲」。雖然一般有線耳機已逐漸成為發燒友與小眾興趣的產品，但電競玩家對於「有線」的接受度反而更高，樂於犧牲一點便利性以換取絕對的零延遲，尤其是對於追求即時反饋的音樂遊戲、射擊遊戲玩家更是如此。不過，考慮到玩遊戲的過程非常動態，專門評測電競設備的 YouTube 頻道《電Jim領域Jim's Tech World》專家 Jim 受訪時解釋，無線化已是主流趨勢，但為了克服延遲，電競耳機通常不走常見的藍牙通道，而是標配一組 2.4GHz 傳輸器，能在保持無線傳輸的便利下，帶來極低的延遲。

▲電競耳機相對大膽、獨特外型設計，也是吸睛之處。（圖／雷蛇提供）

▲為了與隊友聯繫，麥克風也是電競耳機的標準配備，且許多品牌都會特別強化降噪，確保通話品質清晰。（圖／雷蛇提供）

所謂的「2.4GHz 傳輸器」外型酷似如同 USB 隨身碟，因此就算是不具備藍牙模組的桌上型電腦，或是要外接至遊戲主機，皆能透過通用的 USB-C 介面快速連線，這樣的使用情境更符合玩家需求。Sony 旗下的電競品牌 INZONE 就觀察到，台灣玩家有「一機多用」的習慣，會希望耳機能同時連接 PC/PS5 與手機，因此現代電競耳機多半具備「雙模並存」功能，讓玩家在激戰時不用摘下耳機，也能直接接聽手機電話。而要做到低延遲、多功能並存，2.4GHz 就是比藍牙更好的選擇。

聽得清楚最重要，電競耳機追求「客製化調音」

傳統提到電競耳機，品牌普遍會特別強化重低音，試圖讓遊戲的爆破聲更為震撼，以提升遊戲沉浸感。事實上，每個人喜歡的聲音都不一樣，甚至每款遊戲需要的調音風格也不同。例如，遊玩 RPG 遊戲會需要提高中頻，讓人聲對話更加清楚，確保不會漏掉重要劇情；賽車遊戲則可以增加低頻輸出，帶出引擎發動的澎湃聲浪；電競耳機在 FPS 射擊遊戲攸關於玩家所能獲得的情報，會需要調整中低頻來聽取腳步聲，能否「聽音辨位」找出敵人直接影響到遊戲輸贏。Jim 指出，普通耳機不一定會具有驅動軟體，甚至提供 EQ 等化器功能，但在電競耳機的世界裡，可以說是最基本也最核心的功能。儘管有些音樂耳機會標榜具備「遊戲模式」，但同一組 EQ 設定，不見得適合放到各類型的遊戲裡，像是射擊遊戲的高頻槍聲，在 RPG 作品就會顯得過於尖銳。

然而，同樣是調整 EQ 功能，難道一般音樂耳機做不到嗎？Jim 表示：「還是做得到，但電競耳機就是簡單好上手。」他提到，對比相同價位的音樂耳機，電競耳機往往得先顧及無線連接、軟體以及麥克風等其他元素，因此在單體用料上，普遍沒有音樂耳機來得出色。價格昂貴的高階音樂耳機有更好的單體，理論上能發揮更好的效果，但問題在於少了專屬的軟體控制，玩家必須自行使用外部音效介面、外接擴大器去調整，學習成本相當高。簡單來說，比起單純硬體實力的展現，電競耳機更是展現品牌「軟實力」的。

▲等化器 EQ 幾乎是電競耳機的標準規格，許多品牌更會逐一針對熱門遊戲給予設定檔。（圖／翻攝華碩官網）

Sony INZONE 產品經理 Lynn 就向《ETtoday 科技雲》分享，INZONE 的做法採取「因遊戲制宜」的策略來滿足玩家，像是最新推出 H6 Air 開放式電競耳機，就是與集團的PlayStation Studios 聲音設計師深度合作，特別針對 RPG 與冒險遊戲打造專屬等化器（EQ）設定檔。此外，與電競選手戰隊合作的也是業界熟悉的模式，Sony INZONE 是與歐洲知名戰隊 Fnatic 合作，共同開發《Apex 英雄》與《特戰英豪》兩款遊戲的專屬設定，會降低 Apex 遊戲裡經常出現的高頻音效，以減少聽覺頻擾，或是調降特戰英豪的低中頻干擾；Eason 則透露，華碩 ROG 團隊同樣有與電競選手共同研發，會細緻地針對遊戲內特別著重的腳步聲、槍聲進行聲音調整。

高音質、開放式電競耳機崛起

隨著遊戲日趨多元，電競耳機逐漸發展出不一樣的型態，甚至打破了傳統印象，與更多生活型態結合。像是傳統上會結合「主動式降噪」技術，替玩家隔絕周圍的噪音，但各品牌業者觀察均指出，現在玩家類型、生活型態多變，需要的產品也有所不一樣，最明顯的例子就是與電競耳機幾乎背道而馳的「開放式」電競耳機陸續冒出頭來。Jim 說明，開放式會讓耳罩保持自然通風，可以減少配戴時的壓力以及聲音迴響，能夠帶來最原汁原味的聲音，增加音樂沈浸感，原本屬於小眾的高階發燒友圈子，幾乎沒有被應用在電競市場，是因為腳步聲等重要資訊很容易被環境音給覆蓋。他認為，現在開始有品牌推出開放式電競耳機，除了技術力的展示，也是滿足對於聲音有要求的消費者需求。

▲現在市面上出現越來越多元的電競耳機類型，例如開放式耳機就能對應日常辦公、運動等場景。（圖／華碩提供）

實際詢問品牌端，Sony INZONE 的 Lynn 指出，有觀察到現代玩家的購買決策已與「家庭生活型態」深度綁定，許多玩家會在單身時會選擇降噪耳機，以利完全與世隔絕地沉浸在遊戲中，但結婚、有了家庭和小孩之後，反而會需要隨時留意家裡的動靜，改而追求能與現實接軌的開放式耳機。華碩 ROG 的 Eason 也透露相同的看法，玩家的場域非常多元，有些玩家擁有專屬的遊戲間或獨立空間，此時「環境決定耳機」，另外，他們也發現仍有一群玩家希望追求高音質，所以 ROG 聯手 HIFIMAN 推出了電競圈少見的發燒友級平面振膜耳機 ROG Kithara，就是為了滿足更多群體的受眾。

你適合買電競耳機嗎？

看到這邊，相信讀者一定對電競耳機更為了解，但自己適合買電競耳機嗎？以下針對不同玩家，我們也給出了一點購買建議。

FPS 射擊／音樂／競技類遊戲玩家：必買！如果是上述類型的玩家，選用的耳機類型會直接攸關於遊戲表現，需要絕對的低延遲以及對於客製化聲音極為講究，甚至有溝通上的需求，電競耳機所能提供的品質均是遠勝於普通的音樂向耳機。

跨平台或多主機玩家：同時擁有 PC、遊戲主機甚至也喜歡玩手遊，通常這些設備很難全部都支援藍牙，尤其是如 PS5 在連線協議上有特別要求，購買電競耳機就能一次省去連線的麻煩。

追求沈浸感的玩家：沒有玩競技類遊戲，以 RPG、單人遊戲為主，依舊會推薦購買電競耳機，通過不同的 EQ 能有效對應多元的遊戲類型，且通常這類遊戲需要耗費大量時間，電競耳機的佩戴舒適性、清潔便利性，通常更能對應玩家情境。