精神反芻思考有毒比熬夜更傷身　3招重塑大腦找回主導權

▲精神反芻是不少上班族隱性疲勞的元兇之一。（圖／記者周宸亘攝）



記者楊智雯／綜合報導

你是不是也有過這種經驗？下班明明躺在床上準備睡覺，腦海卻像壞掉的唱片，不斷重播今天開會時被主管檢討的畫面，或是瘋狂檢討自己「當時如果那樣說就好了」，這種在腦中不斷反覆咀嚼痛苦、失敗或擔憂的過程，在心理學上被稱為「精神反芻」，精神醫學與心理學家示警，這種停不下來的慢性大腦運轉，其實比單純的熬夜還要傷身，更是現代人「隱性疲勞」揮之不去的元兇。

美國著名心理學家蘇珊·諾倫-霍克塞瑪在其經典著作《Women Who Think Too Much》中深入剖析了這個現象。書籍指出，當人陷入「精神反芻」時，大腦會誤以為自己正處於即將面臨危險的「戰或逃」狀態，進而促使腎上腺分泌過多的皮質醇（壓力荷爾蒙），長期處於高皮質醇狀態，不僅會干擾深度睡眠、讓大腦無法進行廢物排毒，更會引發身體的「慢性發炎」，讓人即便每天睡滿八小時，醒來依然覺得骨頭酸痛、極度疲憊，這就是為什麼許多人做遍健康檢查都查不出原因，卻總是感到力不從心的「隱性疲勞」。

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為了幫助現代人打破這種大腦的病態循環，心理學家提供了以下三招重塑大腦的神經可塑性，找回人生主導權：

1. 練習「五感著陸法」：

當發現大腦又開始運轉過去的尷尬或痛苦時，立刻將注意力拉回當下，在心中默念並尋找周遭「5個看得到的光景、4個摸得到的觸覺、3個聽得到的聲音、2個聞得到的氣味、1個嚐到的味道」，透過感官的重新著陸，能強行切斷大腦的「精神反芻」迴路。

2. 設定限時的「煩惱專區」：

越壓抑思想，反芻往往越嚴重，心理學家建議每天在行事曆上固定劃出10到15分鐘的「法定煩惱時間」。在這段時間內，你可以盡情地在紙上寫下所有的焦慮與不滿，時間一到就立刻將紙張折起來或撕掉，象徵性地告訴大腦「今天的煩惱扣額已滿」。

3. 用物理性的「行動指令」覆蓋大腦：

大腦無法同時維持高效思考與複雜的身體活動，當反芻思維停不下來時，最快的方式是直接「改變物理狀態」，例如立刻起身去洗碗、整理桌子、或是出門散步10分鐘，用實際的身體勞動創造新的大腦神經連結，能有效降低皮質醇的分泌。